Weihnachten ist vorbei – und die schöne neue Hose, die gerade noch wie angegossen saß, zwickt. Es war halt wieder zu verführerisch, das feine Weihnachtsessen und der Wein dazu, die selbstgebackenen Plätzchen, der Dresdner Stollen … Und es war einfach zu gemütlich, als dass man sich zu einer Joggingrunde aufraffen konnte. Nein, die Waage schummelt nicht! Sie zeigt tatsächlich ein paar Pfündchen mehr an. Und die müssen wieder weg. Probieren Sie es doch mal mit mediterraner Ernährung. Damit schmeckt Abnehmen richtig gut! Aber jetzt nicht gleich an Pasta satt denken. Die mediterrane Küche, oft auch als Mittelmeer-Diät bezeichnet, ist eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise. 2019 wurde sie vom Nachrichten-Magazin „U.S. News & World Report“ zur besten Ernährungsform gekürt. Denn die Mittelmeeranrainer kochen mit Olivenöl, viel frischem Gemüse, Obst, Fisch, Käse, Joghurt und Hülsenfrüchten. Statt Salz werden Kräuter genommen, Butter oder Sahne sind auf dem Speisezettel auch nicht zu finden. Warum die mediterrane Küche so gesund ist und beim Abnehmen hilft?

Reich an Vitaminen und Ballastoffen

Ganz einfach: Sie schützt vor Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hält schlank. Auch auf Blutdruck, Blutzuckerspiegel und Cholesterinspiegel wirken sich die mediterranen Rezepte positiv aus. Denn Obst und Gemüse liefern Mikronährstoffe, reichlich Vitamine, Mineral- und sekundäre Pflanzenstoffe. Die ätherischen Öle, die in Kräutern stecken, können den Stoffwechsel anregen und die Verdauung fördern. Fisch und Meeresfrüchte liefern hochwertiges Eiweiß. Besonders gut erforscht ist die Wirkung der mediterranen Ernährung fürs Herz und den Cholesterinspiegel: Omega-3-Fettsäuren in Fisch und die wertvollen Fettsäuren der Oliven punkten gegen zu hohe Werte. Ebenfalls positiv wirkt sich der geringe Fleischkonsum in der Mittelmeerküche aus. Denn Fleisch im Übermaß – wie in Mitteleuropa gerne konsumiert – trägt zu Verfettung und schlechten Blutwerten bei. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland Todesursache Nummer eins. Eine große Studie der Harvard-Universität in USA zeigte vor vier Jahren, dass die Mittelmeer-Diät den größten Erfolg beim Abnehmen bringt. Und eine neue Langzeitstudie, ebenfalls aus den USA, kommt zum Ergebnis, dass sie einen regelrechten Anti-Aging-Effekt hat. Den sollen übrigens auch die im Rotwein enthaltenen Polyphenole haben, denen eine antioxidative Wirkung nachgesagt wird. Ein mediterranes Essen mit einem Gläschen Wein sind also rundum gesunder Genuss. Guten Appetit.

Das komplette Special über mediterrane Küche inklusive Produktvorstellungen und Rezepte wurde in SPA inside 1/2021 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!