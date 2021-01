Babor: Sag es mit den Augen!

Begeistern Sie Ihre Kunden (wieder) für Make-up! Sie brauchen Ideen? Kein Problem. Make-up-Profis geben zahlreiche, rasch umsetzbare Tipps für die aktuellen Herbst/Winter-Looks. Von Nathalie Fischer, Babor-Make-up-Expertin

Hautschmeichler Wir wollen unseren Planeten Erde schützen und fühlen uns jetzt der Natur besonders verbunden. Hier finden wir in der schnelllebigen Zeit Ruhe und Erholung. Mit den neuen Herbst/Winter-Farben von Babor können wir dies in unserem Styling zum Ausdruck bringen. Wir zeigen unser Gesicht, wie die Natur es uns gegeben hat. Schön ausleuchten und mit Nuancen spielen, die die Faszination Natur greifbar nahe bringen: Laub und Bäume in warmen Erdtönen, wohltuende Sonnenstrahlen, reife Beeren in roten Farben und bläulich-violette Sonnenuntergänge. Mit diesem gesunden und frischen Look holen wir uns unsere Leichtigkeit zurück und stimmen uns auf die Jahreszeit mit seinen magischen Naturschauspielen ein.

Lieblingsprodukt Mein Favorit ist die Lights & Accents Perfecting Face Powder Collection. Die Palette ist für mich ein wahres Naturtalent! Sie enthält vier Schimmer-Puder, die nicht nur einen perfekten Teint zaubern, sondern durch „Mix & Match“-Option richtig Spaß machen. So geht’s: Den Rose- und Peachton mischen oder einzeln die Wangen akzentuieren. Der Beigeton allein setzt Highlights auf die Wangenknochen. Der Bronzer legt einen Hauch sonniger Farbe auf die Haut – ideal für die feinsten Konturen.

Begeisterung wecken. Wenn die Worte fehlen, sage es mit den Augen! Gerade Mund-Nasenschutz-Träger können mit betonten Augen punkten. Eye Shadow Pencils in hellem Beige oder Bordeaux als Kontur rund um das Auge oder auf das gesamte bewegliche Lid auftragen. Mit dem Moosgummiapplikator perfekt verblenden. Der leichte Schimmer in den Farben verleiht den Augen einen strahlenden Ausdruck. On top geben definierte Augenbrauen dem Gesicht mehr Power. Mit der Augenbrauen-Mascara zum Fixieren und Stylen geht das ganz easy. Mit dem zierlichen Bürstchen Farbe, Form und Fülle perfektionieren.

Tipps für den POS. Ein Display mit Testern aller Produkte ist selbstverständlich! Dazu platzieren wir am PoS immer Look Cards mit Schminkvorschlägen zur Inspiration und zum Nachmachen.

Ein Naturtalent Das ist die Lights & Accents Perfecting Face Powder Collection (Foto oben) mit vier Farben. Die Schimmer-Puder harmonisieren bestens mit dem flüssigen Rouge.