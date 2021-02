Babor und Set lancieren limitierte Charity-Edition

Beauty meets Fashion meets Empowerment. Die limitierte Charity-Edition Babor x Set aus edlen Babor Ampullen und einem Statement T-Shirt von Set feiert starke Frauen. Einen Teil des Erlöses spenden die Partner an Women for Women International, eine Organisation, die Frauen in Krisengebieten unterstützt.

Im Rahmen der Kooperation haben die Partner die Limited Edition Babor x SET designed. Sie besteht aus der Babor Precious Collection, einer hocheffektiven Ampullen 7-Tage-Kur, und einem weißen Statement T-Shirt von Set aus 100 % Organic Cotton mit Inside-Out Print auf Vorder- und Rückseite. Die Babor Ampoule Serum Concentrates Precious Collection enthält perfekt dosierte High Performance Wirkstoffe. Alle Ampullen enthalten den Mineral Energy Complex aus Magnesium, Zink und Kupfer, der die energetischen Prozesse in den Zellen unterstützt. T-Shirt und Ampullenpackaging teilen die Message: Ask for more. More love, more empathy, more diversity, more kindness, more power.

Empowered women empower women

Ask for more ist der Claim von Babor und Herzstück des gemeinsamen Projektes. Er ruft Frauen weltweit zu, selbstbewusst und authentisch aufzutreten und ihr volles Potential zu entfalten. Anlässlich des International Women’s Days am 8. März 2021 bündeln Babor und Set ihre Kräfte, um eine Statement zu setzen. Denn für beide Partner ist Women Empowerment eine Herzensangelegenheit.

Zwei Unternehmenspartner. Eine gemeinnützige Organisation. Drei starke Frauen. Für MORE Empowerment.

Isabel Bonacker ist Mitinhaberin von BABOR. “An unserer Seite stehen tausende starke Unternehmerinnen – die Kosmetikerinnen in den Instituten. Empowerment ist da natürlich in BABORs DNA. Und in meiner.“

Maya Junger ist Founder & Creative Director von SET. “Ich entwerfe für die moderne Frau, die vielfältig und facettenreich ist: Sie ist stark und gleichzeitig emotional, zielstrebig und mutig, feminin und tough. Sie steht mitten im Leben und weiß, was sie will.”

Preeti Malkani ist Mitgründerin von Women for Women International in Deutschland. „Als Frau bin ich auch eine „Sister“ für andere Frauen. Damit möchten wir ausdrücken, dass wir als Frauen dann stark sind, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.“

Gemeinsam laden die drei Frauen ein, den Status Quo zu hinterfragen und einen Schritt weiter zu gehen. Ask for more, eben. In Krisengebieten und im Alltag. Let’s empower. Together.