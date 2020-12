Die Coronakrise zeigt, wie wichtig alle einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Unternehmen sind, um erfolgreich durch herausfordernde Zeiten zu steuern. Menschen sind keine Ressourcen, sondern aktive Träger einer unternehmerischen Idee und so wird sich auch das Verständnis von Human Resources (HR) wandeln. Der Shift von Human Resources zu Human Relations steht uns bevor. Welche Prinzipien die Wirtschaft nach Corona prägen und worauf es jetzt ankommt, analysiert das Zukunftsinstitut in seiner Trendstudie. So prägen Kontaktverbote und Distanziertheit das Miteinander. Mehr als zuvor verspüren wir ein Verlangen nach Sinnhaftigkeit und Resonanz. Statt jedes Jahr den Technologietrends aus dem Silicon Valley hinterher zu jagen, werden sich erfolgreiche Unternehmen darüber definieren, dass sie selbst aktiv, authentisch, transparent und konsistent für diese Werte einstehen. Werte die uns als Gemeinschaft verbinden, werden einen Bedeutungszuwachs erleben. Marken werden zum Mittelpunkt neuer gemeinschaftlicher Erfahrungen und Werte zum zentralen Element der Wertschöpfung. Bereits vor der Pandemie war die Aufgabe der Führung im Wandel. In der Post-Corona-Ökonomie wird es noch viel weniger darum gehen, die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs zu überwachen, sondern für Irritation, für Abweichungen, für ein stetes Hinterfragen des eingeschlagenen Weges zu sorgen – und das Menschliche zurück in die Unternehmenskultur zu bringen.

www.zukunftsinstitut.de