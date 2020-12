Normalerweise duftet es aus der Küche des Resort Mark Brandenburg in der Vorweihnachtszeit nach Gänsebraten. Doch 2020 ist alles anders. Die sonst so fleißig geschwungenen Kochlöffel warten in der Schublade auf ihren nächsten Einsatz. Und für diesen nächsten Einsatz hat sich das Küchenteam etwas ganz Besonderes ausgedacht: Statt die Küche in den Winterschlaf zu verabschieden, wird hinter verschlossenen Türen gezaubert.

Für die Wintersaison werden jedes Jahr extra für das Resort Gänse von Bauer Bartz gezüchtet, die in Kombination mit winterlichen Zutaten zum Gänsebraten verarbeitet werden. Extra für das Resort Mark Brandenburg hält Marko Bartz auf seinem Hof in Dabergotz 200 Hühner, 150 Enten, 100 Gänse, 4 Färsen und ein Rind. Die naturnahe Haltung sichert höchste Qualität und normalerweise täglich frische Eier auf dem Frühstücksbuffet des Hotels.

Lokale Verbundenheit

Im Resort Markt Brandenburg wird diese langjährige Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Region besonders großgeschrieben. Aus diesem Grund war es für das Team selbstverständlich, trotz der unsicheren Lage, die Gänse wie jedes Jahr bei ihrem lokalen Partner züchten zu lassen – hungrige Gäste durfte das Haus aufgrund aktueller Auflagen aber nicht zur Gänse-Saison empfangen. Damit die Öfen und Kochlöffel trotzdem zum Einsatz kommen dürfen, wurde eine ganz besondere Lösung geschaffen: Die Köche bereiten in diesem so anderen Jahr erstmalig den Weihnachts-Gänsebraten als Dankeschön für die Kollegen vor.

Gerade für Angestellte der Tourismusbranche war es ein Jahr mit vielen Einschränkungen. Die Geschäftsführung und die Hoteldirektion des Resort Mark Brandenburg möchte ihrem Team mit dieser Aktion Danke sagen und zeigen, dass selbst in aktuellen Zeiten der Zusammenhalt zur Unternehmensphilosophie gehört und jeder für den Anderen da ist.

Am 23.12.2020 kann sich jeder Mitarbeiter des Resort Mark Brandenburg seine eigene Weihnachts-Gänsebox abholen und zum Weihnachtsfest mit den Lieben in den eigenen vier Wänden genießen. Die Köstlichkeiten mit Beilagen müssen nur erwärmt werden.

Das 4-Sterne Superior Hotel Resort Mark Brandenburg am Ruppiner See ist mit 130 Zimmern und Suiten sowie mehr als 5000 Quadratmeter Thermen- und Wellnesslandschaft der perfekte Ort für Entspannung, Auszeit und Entschleunigung für Körper und Seele. Das gesamte Team ist voller Vorfreude darauf, Gäste aus nah und fern in ihrem Resort bald wieder begrüßen zu dürfen.

