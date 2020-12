Ganz nach dem Motto „Ein Päckchen Liebe schenken“ unterstützt Reviderm auch in diesem Jahr wieder den Verein LichtBlick Seniorenhilfe e.V., um bedürftigen Senioren und älteren Menschen in der Weihnachtszeit eine Freude zu bereiten. Der in München ansässige Verein hilft mehr als 16.000 bedürftige Senioren, deren Rente trotz jahrzehntelanger Arbeit nicht zum Leben reicht.

„Diese zu unterstützen, war uns gerade in diesem außergewöhnlichen, Corona gebeutelten Jahr ein ganz besonderes Bedürfnis“, erklärt Reviderm Vorstand Dominik Bauermeister. „Daher haben wir für die Senioren als Zeichen gegen Altersarmut in Deutschland eine Vielzahl festlicher Weihnachtspäckchen zusammengestellt.“ Insgesamt 20 Mitarbeiter-Teams waren an der Pack-Aktion im Reviderm Headquarter in Sauerlach beteiligt. Neben haltbaren Lebensmitteln, Kaffee, Tee, Hygieneartikeln beinhalten die Weihnachtsboxen auch Rätselhefte bzw. Magazine sowie andere kleine Geschenke – und natürlich auch Reviderm-Produkte. Am 4. Dezember übergab ein Reviderm Team rund um Marketing Communication Manager Annika Koch die insgesamt 20 prall gefüllten Päckchen persönlich an den Verein.