Kosmetik zu Weihnachten bei Jungs der Renner

Weihnachten rückt näher und für viele beginnt der Stress, was sie ihren Liebsten schenken könnten. Nicht so bei den jungen Männern. Sie scheinen einen Plan zu haben: Fast 50 Prozent der Männer zwischen 18 und 29 Jahren wissen laut der aktuellen IKW-Umfrage∗ schon jetzt, dass sie Kosmetikprodukte zu Weihnachten verschenken werden. 60 Prozent von ihnen geben an, dass sie bereits in der Vergangenheit Schönheitspflegeprodukte verschenkt haben. Mit Erfolg, wie die hohe Anzahl an Wiederholungstätern beweist.

Aber auch in der übrigen Bevölkerung sind Kosmetikprodukte beliebte Präsente unter dem Weihnachtsbaum. Mehr als 50 Prozent der deutschen Frauen und Männer haben Beauty-Produkte schon einmal zu Weihnachten verschenkt. Und ein gutes Drittel plant, es erneut zu tun. Noch etwas lieber als Männer mit 51 Prozent verschenken Frauen mit 63 Prozent Schönheitspflege. Und besonders die jungen Frauen zwischen 18 und 29 Jahren sind wahre Beauty-Fans: 76 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe geben an, dass sie mit Kosmetik schon einmal anderen eine Freude bereitet haben.

Welche Kosmetik ist beim Verschenken besonders gefragt?

Als Weihnachtsgeschenk sind besonders Parfums und Düfte gefragt. 85 Prozent der deutschen Männer und Frauen verschenken gerne Produkte aus dieser Kategorie – und diese hohe Präferenz zeigt sich auch über alle Altersgrenzen hinweg. Auch Duschprodukte werden von 57 Prozent der Frauen und 50 Prozent der Männer als Geschenke geschätzt. Bei den ganz jungen Frauen zwischen 18 und 22 Jahren spielen außerdem Lippenstifte, Lidschatten und Co. eine große Rolle: 73 Prozent dieser Altersgruppe verschenken gerne dekorative Kosmetik.

Und wer freut sich über Kosmetik am meisten?

Sowohl Frauen als auch Männern kann man mit Kosmetik zu Weihnachten eine echte Freude machen. 72 Prozent der weiblichen Befragten und auch 60 Prozent der männlichen freuen sich über Beautyprodukte. Mit Blick auf die Generationen zeigt sich, dass die Jüngeren noch mehr Spaß an geschenkter Schönheitspflege haben als die Älteren. Während sich 61 Prozent der über 50-Jährigen über Beautyprodukte zu Weihnachten freuen, zaubert Kosmetik unterm Weihnachtsbaum bei 75 Prozent der jungen Frauen und Männer zwischen 18 und 29 Jahren ein Lächeln ins Gesicht.

∗ 1.000 Befragte im Online-Panel zwischen 18 und 50+, 50% Frauen und 50% Männer, durchgeführt von Lönneker & Imdahl rheingold salon

Grafik: © IKW