Online-Support für Händler: „Lokal Präsenter – Gemeinsam Stark!“

Fachhändler ohne Online-Präsenz haben es aktuell besonders schwer, denn eingekauft wird zunehmend online. Ein Lockdown verschärft die Situation nochmals. Um die Händler hier zu unterstützen, wurde die Plattform www.localretailfirst.com ins Leben gerufen. LocalRetailFirst bietet Händlern die Möglichkeit, online Präsenz zu zeigen, ohne selber eine Webseite oder einen Onlineshop betreiben zu müssen.

„Potenziellen Kunden soll es leichter gemacht werden, Ihr Geschäft zu finden, sich einen Überblick über Ihr Angebot zu verschaffen und bei Ihnen einzukaufen“, so Kathryn Malley, Geschäftsführerin der Distribution und Agentur für Parfums Lafferty’s. Sie ist eine der sechs Initiatoren, die das Projekt mit großem Engagement gestartet haben.

„Uns ist es, wie so vielen anderen, ein Anliegen, dass die Vielfalt in unseren Innenstädten und Gemeinden erhalten bleibt, ohne auf die Vorteile von Online-Produktsuche und Lieferung verzichten zu müssen. Wir glauben, dass man online einkaufen, mit der positiven Erfahrung des Besuches in einem Geschäft, der persönlichen Beratung & Interaktion, sowie gutem Service, in Einklang bringen kann.“

Kleinere Einzelhändler haben es heute sowohl im Netz, als auch in den Innenstädten schwer , mit den „Großen“ zu konkurrieren, besonders in diesen, von Corona gebeutelten Zeiten. „Wir richten uns deshalb gezielt an inhabergeführte Einzelhändler und haben uns eine Reihe von Maßnahmen überlegt, um diese zu unterstützen, wie beispielsweise Postings auf Social Media wie Facebook und Instagram oder Hinweise auf Events, wenn diese wieder möglich sind.

Das Top-Angebot für den Einstieg: „Ein Eintrag auf LocalRetailFirst in der Basisvariante ist für Händler kostenlos.“ Alles, was Sie bei Interesse tun müssen, ist die Übermittlung Ihrer Angaben mit Name des Geschäfts, Anschrift, Kontakt und Logo sowie Fotos, wie Sie Ihre Parfümerie im Netz präsentieren möchten. „Wir übernehmen gerne die Beratung und die komplette Anlage der Daten“, so Kathryn Malley.

www.localretailfirst.com