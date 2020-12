Das im Dezember gelaunchte Ozen Reserve Bolifushi ist ein außergewöhnliches, tropisches Paradies und perfekt für einen Aufenthalt zu zweit oder mit der ganzen Familie. Es ist nur 20 Minuten mit dem luxuriösen Katamaran oder dem Schnellboot vom internationalen Flughafen Malé entfernt.

Zeitloser Luxus und von der Natur inspirierte Ästhetik

Die Architektur und das Interieur sind tief miteinander verwoben und schaffen so harmonische Räume, die die tropische Schönheit der Insel unterstreichen. Wie das Schwesterhotel Ozen Life Maadhoo wird auch auf der Insel Bolifushi in jeder Facette des Designs die tropische Schönheit in den Vordergrund gerückt. Die Verwendung von schicker handgewebter Stofftapete, tropischen Farben und kunstvollen Dekorhighlights wie die Umrandungen des Holzfußbodens mit grünem Marmor, ruft Eleganz und Pracht hervor.

Die Insel in Form einer liegenden Acht ist nur 750m lang und misst an der breitesten Stelle 100m. Daran angeschlossen ist ein hölzerner Wasservillensteg, der weitere 750 Meter lang ist. Die sieben Private Ocean Reserves mit ihren großartigen Rutschen verfügen über einen eigenen Steg für absolute Privatsphäre.

Eine atemberaubende Lounge beeindruckt bei Ankunft mit der Pracht eines Gartenpools und kaskadierenden Wänden. Diese bestehen aus Indonesien stammenden Sukabumi-Fliesen schimmern in faszinierenden Grüntönen von Jade bis Smaragd.

Der ideale Ort für den außergewöhnlichen Reisenden

Alle 90 Villen und REeserves, die sich entweder über Wasser oder am Strand befinden, wurden komplett renoviert und mit Ergänzungen wie begehbaren Kleiderschränken, verglasten, klimatisierten Badezimmern und exotischen Badewannen im Freien ausgestattet. Aufwändig dekorierte Raumtrenner, die elegant an den Kopfteilen der Betten und in den Hauptbädern der Suiten platziert sind, verleihen den luxuriösen Villen eine anmutige Note.

Die neun Ocean Pool Suites und sieben Private Ocean Reserves sind die begehrtesten Wasservillen und verfügen über lange Außenrutschen, die im obersten Stockwerk beginnen und direkt in der klaren Lagune münden.

Persönlicher Service Hiyani für noch mehr Luxus

Auf Dhivehi, der Maledivischen Amtssprache, heißt Hiyani Schatten. Von dem Moment an, in dem Gäste auf der Insel Bolifushi eintreffen, steht ihnen ein Butler zur Verfügung, der sich fürsorglich und freundlich um die Anliegen seines Gastes kümmert und ihm wie ein Schatten folgt. Dieser Service ist rund um die Uhr nutzbar.