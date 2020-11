Zukünftig übernehmen Achim Spannagel und Elise Mannweiler die Geschäftsleitung für die Business Units Designer Brands und Giorgio Armani (Deutschland/Österreich). Spannagel und Mannweiler folgen damit auf den langjährigen Geschäftsleiter Peter Bauer, der nach fast sieben Jahren bei L‘Oréal Luxe als Deputy General Manager Designer Brands Fragrances mit Sitz in Paris wechseln wird.



Das einzigartige Portfolio der Luxe Division umfasst 20 Marken und das in allen wichtigen Kategorien: Pflege, Duft und Make-up. Um dieses komplexe Portfolio mit einer starken Effizienz und Effektivität zu steuern, wird die Business Unit Giorgio Armani & Designer Brands künftig in zwei separate Business Units aufgeteilt.

De Position des General Manager Designer Brands übernimmt nun Achim Spannagel, der in seiner letzten Funktion als Customer Director E-Commerce maßgeblich zu der strategischen Weiterentwicklung und Digitalisierung der Division Luxe beigetragen hat. Er begann seinen Weg bei L’Oréal im Jahr 2007 und konnte in den vergangenen 13 Jahren ein breites und tiefes Business-Verständnis aufbauen.



Für die Rolle des General Manager Giorgio Armani konnte Elise Mannweiler gewonnen werden, die ihre Karriere vor 15 Jahren begann und seitdem diverse Stationen in den Bereichen Marketing, Innovation und Vertrieb in großen Konzernen der Lebensmittel- und Luxus-Branche durchlief. Ab dem 01. Dezember 2020 wird Elise Mannweiler die Position als General Manager Giorgio Armani antreten. Zuletzt leitete sie erfolgreich das Marketing-Team von Guerlain Deutschland innerhalb der LVMH-Gruppe.



Die nun erfolgte Trennung der Business Units wird es ermöglichen, den nötigen strategischen Fokus auf beide Bereiche zu setzen und die bereits erfolgten Akquisitionen (Valentino, Mugler, Azzaro) zu einem langfristigen Erfolg zu verhelfen

Von links nach rechts: Peter Bauer, Achim Spannagel und Elise Mannweiler