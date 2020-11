By

Kompliment an Linda Zervakis für eine tolle, sehr sympathische Moderation. Das war keine leichte Aufgabe, ohne Publikum und nur Applaus vom Band. Wie gern wäre ich mit dabei gewesen J, doch auch das Zuschauen zu Hause hat Spaß gemacht. Klasse Idee, dass die Preispaten die Awards bei den Preisträgern vor Ort verliehen haben! Sehr gut fand ich auch das Dankeschön und Lob von Martin Ruppmann an alle Handelspartner. Dem kann man sich nur anschließen – ein herzliches Dankeschön auch von INSIDE beauty an alle, die im Handel unter deutlich erschwerten Bedingungen dazu beitragen, dass die Verbraucher die Düfte und ihre Geschichten kennenlernen, erfahren und erleben können!

Ganz herzliche Glückwünsche an alle Preisträger zum Gewinn der Duftstars 2020!

DIE GEWINNER 2020

Kategorie Lifestyle Damen: 4711 – FLORAL COLLECTION ROSE

Kategorie Lifestyle Herren: TABAC ORIGINAL – CRAFTSMAN

Kategorie Prestige Damen und der Kategorie Bestes Flakon-Design: YSL – LIBRE

Kategorie Prestige Herren: DIOR – SAUVAGE

Kategorie Exklusiv: MAISON FRANCIS KURKDJIAN – GENTLE FLUIDITY SILVER

Kategorie Klassiker Damen: ISSEY MIYAKE – L’EAU D’ISSEY

Kategorie Klassiker Herren: HERMÈS – TERRE D’HERMÈS PURE PERFUME

Kategorie Artistic Independent: BERLIN DE VOUS – CERUL

Kategorie Home Fragrance: ETRO – EOS

Kategorie Publikumspreis Damen: LANCÔME – IDÔLE

Kategorie Publikumspreis Herren: DOLCE & GABBANA – K by DOLCE & GABBANA

Kategorie 360°Markenaktivierung: TABAC – TABAC BARBER TRUCK

Kategorie Bester TV-Spot: CHANEL – CHANCE

Kategorie Beste Print-Anzeige: YSL – LIBRE

Kategorie Personality: DOMINIQUE ROPION



Und so haben wir die Duftstars zuhause gefeiert: