Seit fast einem Jahrzehnt erinnert der Global Wellness Day Menschen auf der ganzen Welt daran, wie wichtig es ist, sich um ihre körperliche und geistige Gesundheit zu kümmern. Nie zuvor war seine Botschaft bedeutungsvoller als jetzt während einer globalen Pandemie, während der Menschen aller Rassen, Religionen und Kulturen aktiv nach Möglichkeiten suchen, gesund und positiv zu bleiben. In diesem Jahr wird sich der Globale Wellness-Tag modernster Technologie bedienen, um eine 24-stündige Livestream-Feier von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang rund um den Globus zu veranstalten. Am Samstag, den 13. Juni 2020 wird der neunte jährliche Global Wellness Day (GWD) gefeiert – unter dem Motto: „One day, can change your whole life!“ dreht sich an diesem Tag alles um psychische Gesundheit, Stress, Ernährung, Fitness und Wohlbefinden.

Diese noch nie dagewesene, 24-stündige Online-GWD-Feier wird eine fortlaufende Reihe von lehrreichen und kostenlosen Präsentationen bieten – von Wingsuit BASE Jump über Tanz, Astrologie, Ernährung und Muay Thai-Übungen bis hin zu Kochkursen. Verfügbar sind die Angebote über die YouTube, Facebook, Twitter und Instagram Accounts des Global Wellness Day. Unter anderem Sängerin Reba McEntire, Lance Bass, Starkoch Matthew Kenny, der Wingsuit-Flieger Cengiz Kocak und der ehemalige NBA-Basketballspieler Omri Casspi bieten kostenlose Kurse und Angeboten zur Verbesserung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, der Abwehrkräfte, der Ernährung, der Liebe und des Mitgefühls an.

Der Traum der türkischen GWD-Gründerin Belgin Aksoy, einen Tag zu feiern, der dem Wohlbefinden gewidmet ist, hat ein internationales Netzwerk von über 100 ehrenamtlichen GWD-Botschaftern, wichtigen Unterstützern und Beratern inspiriert, die ihr helfen, ihren Traum weltweit zu verwirklichen. Der Global Wellness Day wurde 2019 in 150 Ländern an über 7.000 Orten von Zypern bis China gefeiert. Neu auf der Liste der Länder in diesem Jahr sind Hongkong, Neuseeland, Sambia, Taiwan, die Ukraine und Nigeria.

Halten Sie nach dem Hashtag #globalwellnessday Ausschau, um zu verfolgen, was am 13. Juni rund um den Globus von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschieht.

www.globalwellnessday.org