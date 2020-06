Der internationale Naturkosmetik Branchenkongress steht 2020 unter dem Motto „Nachhaltigkeit ist der neue Luxus“. Wie in jedem Jahr wird auch die 13. Ausgabe des Kongresses in Berlin am 29. und 30. September 2020 mit mehr als 250 Führungskräfte aus allen Bereichen der Kosmetikbranche branchenaktuelle Themen abbilden, die für die gesamte Kosmetikindustrie relevant sind. Derzeit bestimmt die Corona-Krise weltweit das Marktgeschehen.

„Selbstverständlich wird die Corona-Krise auch beim Naturkosmetik Branchenkongress im Fokus stehen“, so Wolf Lüdge, Programmvorsitzender und Geschäftsführer des naturkosmetik verlags, der in Kooperation mit der Vivaness den Kongress ausrichtet. „Wir werden intensiv beleuchten, wie sich die Corona-Pandemie auf die Kosmetikbranche auswirkt und wie der Handel die Herausforderung des Shutdowns verkraftet hat.“ Dabei wird der Naturkosmetik Branchenkongress aber durchaus nach vorne schauen und über den Post-Corona-Konsum berichten, der sich in asiatischen Ländern schon jetzt in einigen Trends abzeichnet.

Zu den Kernpunkten im Programm zählen die beiden Keynotes. Prof. Dr. Thomas Rudolph, Direktor des Forschungszentrums für Handelsmanagement an der Universität St.Gallen, wird zum Thema „Reinventing Retail“ referieren und aufzeigen, wie ein mangelnder Fokus im Handel zur sogenannten „Consumer Confusion“ führen kann. Der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Professor für Informatik und Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, fokussiert das Thema „Welt mit Zukunft“ und beleuchtet u.a. die Nachhaltigkeit inmitten gesellschaftlicher Umwälzungen.



Der Naturkosmetik wird Branchenkongress Insights zum Thema regenerative Landwirtschaft bieten und dabei beleuchten, ob und wie aufbauende Landwirtschaft zu einem Plus an Rohstoffen führt. Ebenso werden sogenannte Carbon Capture-Projekte vorgestellt, die klimaschädliches CO2 für die Kosmetikindustrie nutzbar machen.

Weitere Highlights im Programm:

• Nachhaltigkeit ist der neue Luxus – Naturkosmetik in der Parfümerie

• Beauty Inspirations – Der globale Blick auf den Naturkosmetikmarkt

• Internationale POS-Trends

• Rohstoffe: Ist die Zukunft gesichert?

• Verpackungslösungen – Konzertierte Handlungen, Nachhaltigkeitsstrategien



www.naturkosmetik-branchenkongress.de