Die Kunst der Langlebigkeit

Longevity setzt dort an, wo Lebensqualität und Lebensdauer Hand in Hand gehen – mit dem Ziel, nicht nur lange, sondern vor allem gesund und glücklich zu leben. Agnes Ada Herzog zeigt anhand von außergewöhnlichen und beeindruckenden Damen auf, was wir von Hundertjährigen lernen können.

Gesundheit bedeutet weit mehr als die bloße Abwesenheit von Krankheit. Konzepte wie Well-being, Well-Aging und Longevity rücken immer stärker in den Fokus. Während Well-being unser tägliches Wohlbefinden beschreibt, geht Well-Aging einen Schritt weiter und zeigt, wie wir bewusst und gesund vor allem mit vorbeugenden Maßnahmen älter werden können. Longevity schließlich setzt dort an, wo Lebensqualität und Lebensdauer verschmelzen. Das Ziel: Nicht nur lange, sondern vor allem gesund und glücklich zu leben. Viele traditionelle Medizinsysteme wie Ayurveda, TCM und die europäische Naturheilkunde praktizieren diesen ganzheitlichen Ansatz seit Jahrhunderten. Das Wissen ist also da – und weltweit gibt es faszinierende Menschen, die dieses Wissen leben. Lassen Sie uns auf eine Entdeckungsreise gehen und gemeinsam den gar nicht so geheimen Langlebigkeits-Code tiefer erforschen.



Langlebigkeit mit Leichtigkeit Mit 122 Jahren hält die Französin Jeanne Calment bis heute den offiziellen Altersweltrekord. Ihr Rezept für ein langes Leben? Eine Mischung aus einfachen Lebensgewohnheiten, einer positiven Haltung und vermutlich guten Genen. Sie lebte in der südfranzösischen Provence, ernährte sich einfach, frisch und mit Genuss. Sie sagte nie Nein zu den kleinen Freuden des Lebens. Bis ins hohe Alter fuhr sie Fahrrad, blieb selbstständig und nahm das Leben mit Humor. Jeanne Calment lehrt uns, dass wahre Langlebigkeit nicht Verzicht bedeutet, sondern Balance. Es geht darum, sich zu bewegen, gut zu essen, gelassen zu bleiben – und das Leben zu genießen. „Ich habe nur eines getan: gelebt“, sagte sie. Ein Satz, der viel aussagt – und vielleicht genau das ist, was echte Longevity ausmacht.

Iris Apfel – Langlebigkeit in Farbe Bis ins hohe Alter war Iris Apfel Stil-ikone, Designerin und Original. Sie wurde 102 Jahre alt. Ihr Geheimnis für ein langes, lebendiges Leben? Neugier, Ausdruck und Kreativität. Sie lebte radikal sich selbst – laut, bunt, schrill und unabhängig vom Mainstream. Sie arbeitete bis ins hohe Alter, liebte das Anderssein und machte jeden Tag zur Bühne ihrer Kreativität. Ihre Haltung: „Wenn du nicht neugierig bist, bist du langweilig.“ Iris Apfels Longevity-Geheimnis war weniger biologisch als emotional und kein bisschen langweilig: neugierig bleiben, sich ausdrücken, sich nicht anpassen, das Leben feiern. Und vor allem: nie aufhören, sich für die Welt zu begeistern. Bleiben wir also beschäftigt – mit dem, was uns erfüllt.

Langlebigkeit mit Herz und Hand Die 106-Jährige ist seit April 2023 nicht nur das älteste Covergirl der VOGUE aller Zeiten. Sie ist auch eine richtige Mambabatok, die letzte traditionelle Tätowiererin der Kalinga. Was ihr Geheimnis ist für ein so langes und aktives Leben? Ein Leben im Einklang mit der Natur und der Kultur. Ihre Ernährung ist einfach und naturbelassen – Reis, Gemüse, Wurzelgemüse und lokaler Fisch. Apo Whang-Od ist tief in ihre Gemeinschaft eingebettet, respektiert und verehrt – nicht nur als Tätowiererin, sondern als Hüterin einer alten Kultur. Ihre Langlebigkeit ist das Ergebnis eines Lebens, das tief verwurzelt ist: in Kultur, Natur und Handwerk. Apo Whang-Od ist eine lebende Legende, eine Symbolfigur für kulturelle Identität, gelebte Tradition, Mut, Schönheit im Alter – und eine Errungenschaft für Diversität in der Modewelt.

„Wichtig für uns: Langlebigkeit beginnt hier und jetzt mit jedem Tag aufs Neue. Longevity ist oft das Resultat bewusster Entscheidungen – für das Leben, für sich selbst, für die eigene Weiterentwicklungund ein Leben in Balance.“

For your daily smile, Agnes Ada Herzog

Ayurveda Business Health Coach,

www.businesshealth-coach.com



Teil 2 dieses Beitrags folgt in der nächsten INSIDE beauty