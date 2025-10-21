Die Menopause ist für jede Frau eine Phase des Umbruchs, in der sie als Mensch – vielleicht erstmals nach langer Zeit – wieder im Mittelpunkt stehen darf. Der Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain bietet vom 13. bis 16. November ein Retreat an mit dem Ziel, Frauen in der Lebensmitte Zeit, Raum und Klarheit zu schenken und aufzuklären, was gerade mit dem Körper passiert und welches Mindset nötig ist, um dies als Chance zu begreifen. Es verbindet medizinische Expertise und Ernährungskonzepte mit Wohlfühlmomenten und nachhaltiger Erholung. TV-Ernährungsexpertin Isabell Heßmann gibt alltagstaugliche Tipps, wie Ernährung Beschwerden lindern und Vitalität steigern kann. Gynäkologin und Hormon-Spezialistin Dr. Katharina van der Grinten erklärt, was im Körper geschieht und wie Frauen mehr Balance gewinnen. Ergänzt wird das Programm durch ein kreatives Koch-Event, individuelle Stoffwechselanalysen, einer Wohlfühl-Massage und Relax-Momenten im mehrfach ausgezeichneten Artemacur Spa.

Weitere Infos: www.klosterhof.de