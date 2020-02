Im Herbst 2019 ging Scent Beauty live. Das neue Portal, das sich ausschließlich auf den Handel mit Düften konzentriert, überraschte nicht nur mit brandneuen Marken von Influencern und einer Selektion nicht überall erhältlicher Nischendüfte, sondern auch mit der Neuheit einer Ikone – Cher!

Insider Ulrich Lang, der seit vielen Jahren in New York lebt und arbeitet, hakte nach. Seinen Bericht über das neue Portal lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins INSIDE beauty. Ex-Coty-Manager Bernd Beetz ist sicher: „Scent Beauty wird die Duftkategorie revolutionieren. Ich bin begeistert vom Potenzial dieses Unternehmens, das sich auf den Verbraucher der Zukunft konzentriert.“

„Scent Beauty ist ein neues Modell, das eher auf dem sell-through als dem sell-in basiert“, erklärt Geschäftsführer und Mitgründer John Burgfechtel. Und das sei einer der vielen Gründe, warum sich so viele Marken und Unternehmen für eine Zusammenarbeit interessierten. „Wir schaffen ein Portfolio von Marken in den Bereichen Mode, Design, Kunst, Lifestyle und Kunsthandwerk, um das wahre Potenzial der Duftkategorie auszuschöpfen.“

