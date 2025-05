DOUGLAS – 115 Jahre Erfolg im Beauty-Handel

Am 1. Juni 1910 eröffneten die Schwestern Anna und Maria Carstens in Hamburg die erste Filiale der Parfümerie Douglas, aus der Europas führender Händler für Premium-Beauty-Produkte mit heute rund 19.000 Mitarbeitenden und Online- sowie Filialaktivitäten an 1900 Standorten in 22 Ländern entstand. Damit steht die Geschichte der Douglas Group auch für weiblichen Geschäftssinn und Innovationsgeist – bis heute feste Bestandteile der Firmenkultur. Zwischen dem 16. und 21. Juni feiert das Unternehmen sein 115. Jubiläum in der Hamburger Filiale am Jungfernstieg 24.

Stetige Weiterentwicklung und Innovationskraft haben Douglas zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Handelsmarken in Europa gemacht. So führte das Unternehmen bereits vor 30 Jahren ein Kundenbindungsprogramm ein, das mit heute europaweit rund 62 Millionen ausgegebenen „Beauty Cards“ zu den erfolgreichsten seiner Art zählt.

Auch ging bereits vor 25 Jahren der erste Onlineshop an den Start. Mittlerweile erzielt die Douglas Group mit etwa 1,5 Milliarden Euro rund ein Drittel des jährlichen Konzernumsatzes im digitalen Handel. Damit hat sich Douglas wie kaum ein anderes Handelsunternehmen erfolgreich vom rein stationären Händler zu einem Omnichannel-Anbieter entwickelt.

Heute stellt die Douglas Group ihre Strategie „Let it Bloom“ ins Zentrum ihres Handelns. Den Kern bildet die kontinuierliche Weiterentwicklung des Omnichannel-Modells: Douglas bietet kanalübergreifend – in den Filialen, im Online-Shop und in der App – ein Einkaufserlebnis, das Beratung und Inspiration miteinander kombiniert.

Historische Aufnahmen: DOUGLAS Group