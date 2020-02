Seit Januar 2019 verantwortet Nicole Nitschke bei Douglas als CEO Deutschland und Schweiz das operative Geschäft in beiden Ländern. Mit INSIDE beauty sprach sie über die Umsetzung der Strategie #FORWARDBEAUTY und das Ziel, Douglas‘ Position als die erste Adresse für Beauty auszubauen.

„Dass wir 2019 eine Menge erreicht haben, sieht man an den Zahlen. Das jüngste Quartal war seit Einführung von #FORWARDBEAUTY das fünfte Quartal in Folge, in dem wir unseren Umsatz gesteigert haben“, so Nicole Nitschke. „Der größte Wachstumstreiber ist das Online-Geschäft, sowohl für den gesamten Konzern als auch für Deutschland, aber auch das Filialgeschäft ist gewachsen.“ Jetzt gelte es, Douglas mit einer profitablen Wachstumsstrategie weiter nach vorne zu bringen.

Den neuen Marketplace sieht sie als wichtigen Pfeiler: „Zielsetzung ist es, unseren Kunden ein einzigartiges One-Stop-Shoppingerlebnis zu bieten. Sie bekommen alles auf einer Plattform, müssen nirgendwo sonst hingehen. Und wir können uns damit auch gegen die Wettbewerber im Netz behaupten.“

Das komplette Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins INSIDE beauty.

Bild: Douglas unter den Linden (c) Paul Schimweg