Strahlende Sterne erhellen das Beauty-Universum: Zum 28. Mal hat das Magazin Cosmopolitan einzigartige Kosmetikprodukte mit den begehrten Pix de Beauté-Diamanten ausgezeichnet. Die Verleihung des „Beauty-Oscars“ fand am 10. Februar in exklusivem Ambiente im Kurhaus Wiesbaden statt. Seit knapp drei Jahrzehnten ehrt Cosmopolitan einmal im Jahr innovative und herausragende Produkte der Kosmetikbranche. Neben einer Fachjury haben auch die Cosmo-Leserinnen ihre Favoriten gekürt.



In insgesamt 13 Kategorien konnten sich nationale wie internationale Unternehmen mit ihren hochwertigen Markenprodukten bewerben. „Die zahlreichen Bewerbungen belegen eindrucksvoll, dass die Beauty-Branche keinen Stillstand kennt und sich immer am Puls der Zeit bewegt. Der Prix de Beauté ist eine Institution in der Beauty-Branche – und natürlich müssen auch wir uns stetig weiterentwickeln. Deshalb legen wir im Jubiläumsjahr unserer Premiummarke Cosmopolitan unseren Fokus auf die Inszenierung des Prix de Beauté im gesamten Marken-Kosmos – im Magazin, auf cosmopolitan.de und auch auf Instagram,“ so . Ilona Kelemen-Rehm, Direktor Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung der Bauer Advertising.



Chefredakteurin Lara Gonschorowski freut sich, dass der Prix de Beauté den Auftakt in ein aufregendes Cosmo-Geburtstagsjahr gibt – und verspricht: „Wir lassen es zum ‚Vierzigsten‘ krachen – ganz nach unserem Motto Fun. Fearless. Female. Female Empowerment ist seit 40 Jahren unser Leitbild und aktueller denn je. Dafür steht auch unsere Empowerment-Initiative #supportHer. Im Jubiläumsjahr werden wir der Initiative rund um die Community und die Academy eine noch größere Bühne geben. Darüber hinaus werden wir die gesellschaftliche Bedeutung von Diversity noch stärker in den Mittelpunkt unseres Handels stellen.“



Die glamouröse Preisverleihung wurde von TV-Moderator Andreas Jancke begleitet, die Preise überreichten die Finalistinnen Vava und Catherrine der ProSieben-Show „Queen of Drags“.

Prix de Beauté: Die Gewinner 2020



Gewinner Fachjury-Voting



Anti-Aging

Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched



Gesichtspflege Damen

Lancôme Advanced Génifique



Körperpflege Damen

Annemarie Börlind Duschpeeling

Haarpflege

John Frieda Frizz Ease Zauberhafte Leichtigkeit



Grooming

Jean Paul Gaultier – Le Beau



Liebling der Fachjury

Benefit Precisely, My Brow Pencil

Gewinner Leserinnen-Voting



Dekorative Kosmetik Luxus

Dior Forever Skin Glow Foundation



Dekorative Kosmetik Premium

ARTDECO Perfect Teint Foundation



Duft Damen Luxus

Narciso Rodriguez for her Pure Musc



Duft Damen Premium

4711 Acqua Colonia Intense Serie



Haarstyling

Paul Mitchell Invisiblewear Serie



Produktdesign

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture The Slim



Liebling der Redaktion

Moschino Toy 2