Duftstars 2019: Das sind die Nominierten

„Wie duftet Deutschland?“ Die Frage wird spätestens am 9. Mai in Düsseldorf beantwortet, wenn dort in der Rheinterrasse der Deutsche Parfumpreis Duftstars verliehen wird. Fest stehen bereits die Nominierten: Die Fachjury hat in der Factory Berlin 96 Einreichungen begutachtet und geprüft, aus denen schließlich 35 Duftkreationen ausgewählt wurden. Neben Vertretern von Riech- und Duftstoffherstellern, von Handel, Medien und Verlagen gehörte dem Gremium auch der Blogger und Entertainer Riccardo Simonetti als prominenter Gastjuror an.

Die endgültige Wahl über die Düfte des Jahres erfolgt im Vorfeld der Gala, die erstmalig im Rahmen der Düsseldorfer „La Jounée du Parfum – Tage des Duftes“ (9. bis 11.Mai) stattfindet. Dabei werden die Entscheidungen von einer knapp 250-köpfigen Branchenjury unter notarieller Aufsicht per Briefwahl gefällt. Beim Deutschen Parfumpreis Duftstars gibt es sieben Hauptkategorien. Abgesehen vom Bereich „Klassiker“ stehen dabei die Duftneulancierungen des Jahres 2018 zur Wahl. Darüber hinaus werden Auszeichnungen in verschiedenen Sonderrubriken sowie Publikumspreise verliehen.

Der Deutsche Parfumpreis Duftstars gilt als wichtigste Ehrung der Kosmetikbranche. Zu der hochkarätigen Gala werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet.

Die Nominierten 2019

Kategorie Lifestyle

DAMEN

4711 – Remix Cologne

Ariana Grande – Cloud

Bruno Banani – Daring Woman

Esprit – Life by Esprit

Karl Lagerfeld – Fleur de Mûrier

HERREN

Karl Lagerfeld – Bois de Yuzu

Mexx – Forever Classic Never Boring

Playboy – My VIP Story

S. Oliver – Black Label Men

Tom Tailor – Be Mindful Man

Kategorie Prestige



DAMEN

Chloé – Nomade

Dior – Joy

Givenchy – L’Interdit

Hermès – Eau de Citron Noir

Maison Margiela – Mutiny

HERREN

Bulgari – Man Wood Essence

Chanel – Bleu de Chanel Parfum

Dior – Sauvage EDP

Hermès – Terre d’Hermès eau intense Vétivier

Toma Ford – Ambré Leather

Kategorie Exklusiv

Atkinsons – Mint & Tonic

Chanel – Les Eaux de Chanel

Clean – Reserve avant Garden Hemp & Ginger

Dolce & Gabbana – Sicily

Ramon Monegal – Café del Mar

Kategorie Klassiker

DAMEN

Bulgari – Bulgari Omnia Crystalline

Dior – J’adore EDP

Dolce & Gabbana – Light Blue

Jil Sander – Sun

Lancôme – Trésor

HERREN

Chanel – Égoïste

Creed – Silver Mountain Water

Dolce & Gabbana – Light Blue pour Homme

Hugo Boss – Boss Bottled

Issey Miyake – L’Eau d’Issey pour Homme

Titelbild: Die Mitglieder der Jury