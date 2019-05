Von der Spree an den Rhein: Erstmals sind die Duftstars in Düsseldorf verliehen worden – und zwar in den Rheinterrassen, dem Veranstaltungszentrum am Joseph-Beuys-Ufer. Welcher Duft hat 2019 das Rennen gemacht? Alle Gewinner des Deutschen Parfumpreises im Überblick.

Duftstars 2019 – die Preisträger

Kategorie Lifestyle

DAMEN

Ariana Grande – Cloud

HERREN

Karl Lagerfeld – Bois de Yuzu

Kategorie Prestige

DAMEN

Hermès – Eau de Citron Noir

HERREN

Hermès – Terre d’Hermès eau intense Vétivier

Kategorie Exklusiv

Atkinsons – Mint & Tonic

und

und Chanel – Les Eaux de Chanel

Kategorie Klassiker

DAMEN

Bulgari – Bulgari Omnia Crystalline

HERREN

Chanel – Égoïste

Publikumspreis Prestige

DAMEN

Jil Sander – Sunlight

HERREN

Dior – Sauvage

Artistic independant perfume

Len – Jeux Dangereux

Home Fragrance

Engels Kerzen – Duftkerze Leonith (Odas)

360° Markenaktivierung

Chanel – Coco Mademoiselle Intense

Bester TV-Spot

Dolce & Gabbana – The Only One

Bestes Flakon-Design

Cartier – Carat

Persönlichkeitspreis

Alberto Morillas

Der spanische Star-Parfümeur kreierte hunderte von Erfolgsdüften wie Calvin Kleins „CK One“, „Acqua di Giò“ von Giorgio Armani und „Bulgari Man Wood Essence“.

Mehr über die Duftstars 2019 – den Deutschen Parfumpreis:

Duftstars 2019: Bilder aus Düsseldorf

„La Journée du Parfum“, Tage des Duftes, ist das Motto in Düsseldorf – und die ganze Stadt macht mit.

Auf der legendären „Kö“, der Düsseldorfer Prachtstraße, werden Passanten mit allerlei Aktionen zum Thema Duft informiert.

Susanne Stoll, Chefredakteurin von INSIDE beauty, ist bei den Duftstars dabei.

In Düsseldorf kommt zu den Tagen des Dufts niemand am Thema Parfum vorbei.

Er ist der Grandseigneur der Parfümeure: Alberto Morillas. Seine Parfumcollection Mizensir startet jetzt in Deutschland – exklusiv bei Breuninger.

Star-Parfumeur Alberto Morillas wurde mit einem Duftstar-Award geehrt. Susanne Stoll traf ihn in Düsseldorf zum Interview.

Ein Hinkucker – der die Düsseldorfer Straße zum Laufsteg ganz besonderer Art macht.

ARD-Moderatorin Linda Zervakis moderiert die Gala in den Düsseldorfer Rhein-Terrassen.

Als Preispaten traten neben dem Rockmusiker Henning Wehland (H-Blockx und Söhne Mannheims), der auch als Show-Act begeisterte, jede Menge Promis auf. Dazu gehörten der Influencer Riccardo Simonetti, die Schauspielerinnen Natalia Wörner, Ann-Kathrin Kramer, Lisa Martinek und Andrea Sawatzki sowie die Moderatoren Jana Ina Zarrella, Verona Pooth und Ingo Nommsen. Die Laudatio auf Alberto Morillas hielt „GQ“-Chefredakteur Tom Junkersdorf. Ebenfalls in Düsseldorf: Basketballspieler und „Bachelor 2019“ Andrej Mangold, die Influencer Sophia Thiel, Tara Arslani alias TamtamBeauty und Jeremy Fragrance sowie das Model Elena Carrière.