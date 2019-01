Seerose Resort & Spa: SPA inside Sonderangebot

Ein Ort der Ruhe und Sinnlichkeit. Zwei Kulturen treffen zusammen und verbinden sich zu einer meisterlichen Einheit, die Sinnlichkeit, Entspannung und Genuss verspricht. Das familiengeführte Haus, paradiesisch am Hallwilersee gelegen, bringt thailändische Tradition und Kultur auf verschiedenen Ebenen in die Schweiz. Mit Stil und Charme wurden die 91 Zimmer und Suiten entworfen und ausgestattet. Thai- Wellness mitten in Europa! Das Spa-Erlebnis lässt sich durch ein Dinner im Spezialitätenrestaurant Samui-Thai, im Restaurant Seerose mit schweizerisch-französischer Küche oder in dem von Gault-Millau ausgezeichneten Restaurant Cocon wunderbar abrunden. Bei den SPA Stars 2018 überzeugte die Seerose die Jury in ihrem gesamten so sehr, dass es mit einem eigenen Preis – dem Special Award – geehrt wurde.

Sonderangebot Thai-Spa-Special für SPA inside Leser

Für unsere Leser hat die Seerose einen perfekten Kurzaufenthalt mit Extras am Hallwilersee mit authentischen Thai Anwendungen, Ruhe und Entspannung zusammengestellt. Das Thai-Spa-Special beinhaltet:

Zwei Übernachtungen inklusive herzhaftem Frühstück vom Buffet bis 12 Uhr, Willkommens-Apéro bei Anreise, Verwöhnpension in vier Gängen, Thai Blüten im Zimmer, Nutzung des Cocon Thai Spa, eine traditionelle Thai-Massage (60 Minuten), ein Elemente-Drink im Cocon Thai Spa, Außenparkplatz

SPA inside Extras: Eine kostenlose Flasche Champagner Drappier im Zimmer, unter der Woche (Montag bis Freitag) „early“ und „late“ Spa-Angebot im Wert von je CHF 40 pro Gast geschenkt

Ab CHF 526 pro Gast, buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit (exkl. Fest- und Feiertage). Das Angebot ist gültig bis 27. Dezember 2019. Buchen Sie mit dem Vermerk „redspa“ unter der Telefonnumer +41 56 676 68 68 oder per E-Mail hotel@seerose.ch

Seerose Resort & Spa

Seerosenstrasse 1, 5616 Meisterschwanden, Schweiz