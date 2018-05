Caroline Masson unter den Top 50 der Welt!

Caroline Masson ist auf dem besten Wege 2018 zu ihrem bislang erfolgreichsten Jahr auf der LPGA Tour. Mit einem siebten Platz bei der LPGA MEDIHEAL Championship im San Francisco holte sich die 28-Jährige bereits zum dritten Mal in dieser Saison eine Top-Ten-Platzierung bei einem LPGA-Turnier. Nach einer fehlerfreien 68er-Finalrunde und einem Gesamtergebnis von 281 Schlägen (72, 69, 72, 68) hatte die Gladbeckerin im Lake Merced GC nahe San Francisco am Ende nur fünf Schläge Rückstand auf die Siegerin Lydia Ko aus Neuseeland.

„Ein LPGA-Sieg ist aufgrund der brutal starken Konkurrenz immer schwieriger zu erreichen. Aber man muss an seine Chancen glauben und beständig an die Tür klopfen, dann klappt es auch irgendwann. Ich bin auf jeden Fall mit meinem Spiel im Moment sehr zufrieden, auch wenn ich auf den Grüns noch zu viele Chancen liegen lasse“, kommentierte Caro Masson ihre guten Leistungen in dieser Saison.

Diese wirken sich auch im Rolex World Ranking positiv aus. In der aktuellen Weltrangliste der Damen wird die deutsche Proette nun auf dem 46. Platz geführt – damit ist sie aktuell die mit Abstand höchstplatzierte deutsche Profigolferin und einzige Spielerin unter den Top 50 bzw. Top 100 der Welt. Bei den Herren ist aktuell kein Deutscher unter den Top 100 geführt, Martin Kaymer, ehemaliger Weltranglistenerster, belegt Rang 108.

Foto: Tristan Jones / Ladies European Tour