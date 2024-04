Sie spielen Golf? Nach der langen Winterpause braucht man schon etwas Zeit, um wieder in seinen gewohnten Spielfluss zu kommen. Und wenn man nicht konsequent in den kalten Monaten trainiert hat, um sein Fitnesslevel zu halten, fällt es erst recht schwer. Aber nicht verzagen, mit diesen Tipps sind Sie schnell wieder im Spiel.

Koordination, Kraft und Ausdauer – das sind die drei Eckpfeiler, um auf dem Golfplatz eine einigermaßen gute Figur zu machen. Also bringen Sie sich (wieder) auf Trab mit einer Ausdauersportart und stärken Sie vor allem die Rumpfmuskulatur, um Schulter- und Rückenproblemen vorzubeugen. Und für die Koordination heißt es üben, üben, üben …

Am besten man bucht eine oder zwei Stunden beim Pro, um rasch wieder fit zu werden. Viele Plätze bieten dazu spezielle Beginner- und Auffrischungskurse für die neue Golfsaison an. Dann können Sie gemeinsam auch gleich Ihre Schwachstellen trainieren oder Fehlhaltungen korrigieren, die sich während des letzten Jahres eingeschlichen haben. Während der Saison ist das sehr viel schwerer, weil man da leicht aus dem Rhythmus kommen kann. Wenn Sie Ihre Schwachstellen erkannt und verbessert haben, sollten die neuen Bewegungsabläufe schnell zur Normalität werden und Ihnen in Fleisch und Blut übergehen.

Von nichts kommt nichts

Wenn das sitzt, ab in die Trainingsrunden. Parallel zum Verfeinern und Verbessern Ihrer Technik sollten Sie allgemein an Ihre Fitness denken. Da reicht es sicher nicht, immer mal wieder eine Runde zu laufen. Nur wer regelmäßig zum Golfen auch an seine Fitnesseinheiten denkt, hält die gesamte Saison gut durch. Und wer sich um die Fitness seines Körpers keine Gedanken machen muss, kann sich zudem voll und ganz auf das Spiel konzentrieren.

Nächster Schritt: Trainieren Sie am kurzen Spiel, also an den Schlägen rund ums Grün. Denn jeder Spieler weiß, im kurzen Spiel erkennt man, wer fit ist und wer nicht. Talent ist dabei gut, regelmäßiges Training jedoch unentbehrlich. Und lassen Sie sich nicht so schnell entmutigen. Es braucht seine Zeit, bis man erst einmal wieder die Form der letzten Saison erreicht hat.

In der Saison selbst sollten Sie sich vornehmen, so viel wie möglich auf dem Platz zu stehen. Sonst ist die gute Vorbereitung umsonst gewesen und Sie ärgern sich, wenn das Spiel nicht gelingen will.

Übrigens gehört zur guten Vorbereitung auch das mentale Training, um den Kopf frei zu haben, wenn es an die Entscheidung geht. Ob Yoga oder Meditation, versuchen Sie herauszufinden, womit Sie sich wohlfühlen, was Ihnen gut liegt. Denn nur dann werden Sie es auch annehmen und genau wie Ihre Fitnesseinheiten zur Routine werden lassen.

Tipp: Wenn Ihnen die Konzentration immer in den entscheidenden Momenten fehlt und Sie das Gefühl haben, den Kopf nicht frei zu bekommen, kann ein Mentaltrainer die Lösung sein. Sich zu konzentrieren, abzuschalten und sich nur auf das Hier und Jetzt einzulassen, das kann man tatsächlich lernen. Kein Wunder, dass sich nahezu alle Profisportler bei speziell ausgebildeten Trainern professionelle Hilfe holen. Übrigens helfen die Übungen nicht nur beim Golfspiel weiter. Sich in Stresssituationen auf das Wesentliche zu fokussieren, ist auch im Job von großem Vorteil.

Üben, üben, üben … Nach der Winterpause müssen nicht nur die Muskeln wieder aktiviert, sondern auch der Fokus wieder verstärkt auf die richtige Ernährung gelegt werden. Wir haben dazu einen 10-Punkte-Plan für Sie der hilft, wieder rasch in Bestform zu kommen – für ein gelungenes Spiel. (Illustration: shutterstock/ai stock)

10 Punkte-Plan für ein gelungenes Spiel

1 Tiefenmuskulatur

Fürs Golfspielen ist eine gut trainierte Tiefenmuskulatur von hoher Bedeutung, um den Ball weit schlagen zu können. Je stärker sie ist, desto weiter wird Ihr Ball fliegen. 2 Arm- und Rückenmuskulatur

Was für tiefe Muskulatur zutrifft, gilt auch für die Arm- und Rückenmuskeln – auch während der Winterpause. Wird die Muskulatur nicht regelmäßig trainiert, baut sie rasch ab.

3 Beinmuskulatur

Die Kraft eines guten Schlags kommt von den inneren, unteren Beinmuskeln, nicht von den Armen!

4 Dehnung

Dehnen Sie regelmäßig – vor allem Ihre Hüften und Schultern, damit die Körperdrehung geschmeidig ist. 5 Aufwärmen

Vermeiden Sie Verletzungen wie Zerrungen und wärmen Sie sich gründlich vor jedem Spiel auf.

6 Ausdauer

Ein 18-Loch-Spiel ist anstrengend. Damit Sie eine komplette Runde bis zum Schluss ohne größere Anstrengung durchhalten, müssen Sie Ihre Ausdauer trainieren. Starten Sie nach der langen Winterpause moderat, aber kontinuierlich

7 Ernährung

Sie (ver)brauchen für ein 18-Loch-Spiel einiges an Energie. Essen Sie ausgewogen mit viel Gemüse und vermeiden Sie Fast Food.

8 Flüssigkeit

Trinken Sie nicht erst, wenn Sie Durst haben, sondern schon eher. Dehydratation schränkt körperlich und psychisch massiv ein. 9 Haltung

Eine gute Haltung hilft Ihnen nicht nur, den Ball besser zu schlagen, sondern bewahrt Sie auch davor, frühzeitig zu ermüden.

10 Mentales Training

Golf ist viel Kopfarbeit. Schalten Sie die Alltagssorgen ab, fokussieren Sie sich auf den nächsten Schlag. So bleiben Sie auf dem Platz aufmerksam und können sich besser auf das Spiel konzentrieren.

Core-Training

Ein starker Core ist die Grundlage für eine gute Körperstabilität und -kontrolle. Als „Core“ bezeichnet man die Muskulatur im Rumpfbereich, die eine entscheidende Rolle bei nahezu jeder Bewegung spielt, sei es im Alltag oder bei sportlichen Aktivitäten. Vor allem beim Golfen ist eine starke Mitte sehr wichtig. Die zum Core gehörenden Muskeln sind die den Rumpf umgebende Muskulatur. Dabei handelt es sich hier um die Bauchmuskeln sowie die Rückenmuskulatur aber auch Teile der Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Genau diese Bereiche sollten beim Training regelmäßig angesprochen werden, um nicht nur die Haltung zu verbessern, sondern eben auch die Leistungsfähigkeit zu steigern. Und so ganz nebenbei wird dabei auch Rückenschmerzen vorgebeugt. Zu den besten Core-Übungen gehören Kniebeugen, Liegestütze, Crunches, Planken, Rumpfheben, Seitstützen und Knie- und Beinheben. Bereits drei Trainingeinheiten pro Woche reichen aus, um sichtbare Erfolge zu erzielen.

Golf erfordert mehr mentale Stärke, mehr Konzentration und mehr Entschlossenheit als jeder andere Sport. Arnold Daniel Palmer

US-amerikanischer Profigolfer. Er gehörte zusammen mit Bobby Jones, Jack Nicklaus und Tiger Woods zu den berühmtesten Akteuren im Golfsport.

Beste Aussicht – Dolomitengolf Suites

Ankommen und sofort in beste Urlaubslaune verfallen, das garantiert das Dolomitengolf Suites in Lavant, nahe der Sonnenstadt Lienz in Osttirol. Das am 36-Loch-Championsship-Golfplatz gelegene 5-Sterne-Designhotel ist vor allem für anspruchsvolle Golfspieler ein Traum. Die 78 eleganten und großzügigen Suiten vereinen italienische Grandezza mit heimischem Flair – und der Blick von den Loggien und Dachterrassen ist einfach grandios. Auf der Südseite des ersten Suiten-Traktes gelegen befinden sich die drei Wellness Suiten mit zwei Schlafzimmern, jedes mit eigenem Bad und einer Sauna. Wer hier wohnt, genießt zudem einen herrlichen Ausblick auf die Lienzer Dolomiten. Die Penthouse Wellness Suite im obersten Geschoss setzt mit einer herrlichen Dachterrasse noch eins drauf.

Apropos Wellness: Bevor es zum Wandern oder zu einer Golfrunde geht, lassen sich die Muskeln beim Schwimmen im rundum verglasten Hallenbad oder im beheizten Außenpool mit Panoramabergblick bestens aufwärmen. Und nach dem sportlichen Einsatz geht es ab in eine der drei Saunen oder noch besser, man bucht eine der Massagen.

Wie wäre es beispielsweise mit einer „La Stone Massage“, bei der die wohlig warmen Steine die Muskulatur bis in die Tiefe auflockern, oder mit einer duftenden Aromamassage mit den Ölen der karibischen Spa-Marke Ligne St Barth? Wer nicht nur etwas für seinen Körper, sondern etwas für sein Gesicht tun möchte, der sollte unbedingt eines der Facials mit den innovativen Produkten von QMS Medicosmetics ausprobieren.

Bei einem Drink auf der herrlichen „Chill-out Terrasse“ und anschließendem Dinner im Hauben-Restaurant „Vincena“ stehen dann abends alle Zeichen auf Genuss.

Logenplatz

Was für ein Panorama! Wer seinen Urlaub im Hotel

Dolomitengolf Suites verbringt, kann sich schon allein mit dieser Aussicht mehr als glücklich schätzen.

Direkt am 36-Loch-Championsship-Golfplatz gelegen, lässt das stilvolle 5-Sterne-Haus mit all seinen Annehmlichkeiten nicht nur Golferherzen höher schlagen

Mildes, von der Adria beeinflusstes Klima

Das Dolomitengolf Resort liegt auf angenehmen 675 Metern Seehöhe. Die 36-Loch-Meisterschaftsanlage zählt zu den schönsten im Alpenraum und bietet eine unvergleichliche Kulisse. Die vier mal neun Loch individuell kombinierbaren Golfbahnen fügen sich behutsam in das sonnenverwöhnte Tal der Drau ein. Dank des angenehm warmen Klimas der Südalpenseite, durch die Adria beeinflusst, erstreckt sich die Golfsaison von April bis Oktober.

Der gesamte Golfplatz beeindruckt nicht nur durch seine Gestaltung, sondern auch durch eine intakte Fauna und Flora. Zahlreiche Teichanlagen, modellierte Bunker und ein attraktives Insel-Grün machen den Golfplatz zu einem Juwel. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, darunter zweimalige Nach-Saat, präsentiert sich der Platz in exzellentem Zustand.

Er ist zudem angenehm eben gestaltet, sodass er leicht zu Fuß zu bewältigen ist, je nach Kondition des Spielers.

Keine Frage, das Dolomitengolf Suites ist ein Ort, der Golferherzen höher schlagen lässt und für unvergessliche aktive Urlaubstage sorgt.

Sascha Bostan

Professionelle Ausstattung

Herzstück des neuen Spa- und Wellnessbereichs ist der rundum verglaste Indoor-Pool mit Blick in die Dolomiten und auf den angrenzenden Bergsee. Im Panorama-Badehaus kann man zwischen drei verschiedenen Saunen wählen. Das lichtdurchflutete Fitnesscenter ist mit modernen Technogym Cardio- und Kraft­geräten ausgestattet. Dort findet auch das Plate One Powertraining statt, ein Vibrationstrainung zur Stärkung von Bindegewebe und Knochen und zur Aktivierung des Stoffwechsels. Wer gezielt an seiner Fitness arbeiten möchte, der bucht einen Personal Trainer – in einer kleinen Gruppe von bis zu fünf Personen oder auch allein.

Der professionelle Health- und Beauty-Bereich umfasst fünf Behandlungsräume sowie eine Spa-Lounge.

Dolomitengolf Suites

Mit dem Auto von München bis zum Inntaldreieck, dann Richtung Kiefersfelden. Dann weiter auf der Inntalautobahn bis Kufstein Süd. Von dort geht es über Kitzbühel über den Pass Thurn bis Lienz und schließlich nach Lavant. Die nächsten Flughäfen sind in Klagenfurt oder Salzburg.

www.dolomitengolf-resort.com

Golfer-Spezial „Saisonauftakt“: Von 14. bis 21. April, 7 Nächte mit Gourmet-Halbpension und Wochenprogramm ab 1071 €/Person.

