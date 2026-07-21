Mit dem neuen Miranu Spa mit Spa Bistro Aikoi erwartet Gäste des Seehotels Niedernberg – Das Dorf am See ein Ort zum Ankommen, Ausspannen und Regenerieren. Das 4-Sterne-Superior-Hotel hat rund eine Million Euro in die Neukonzeption des Spa-Angebots investiert, das auf 2.800 Quadratmeter erweitert wurde. Acht Zimmer des Schlösschens wurden dafür in sechs Spa-Räume für ganzheitliche Behandlungen umgewandelt. Die einstige VitalOase beherbergt nun einen weitläufigen Saunabereich, ausgestattet mit modernen Saunen, einem Dampfbad und Eisbrunnen sowie einem überdachten Tauchbecken. Daneben umfasst die bereits bestehende Wellnesslandschaft u.a. abwechslungsreiche Pools, einen Salzraum, eine Blockhaussauna sowie einen Fitnessraum. Bis Oktober wird das Miranu Spa noch erweitert um ein Dampfbad mit Espuro Funktion, Infrarotkabinen sowie ein Termarium. Außerdem wurde das neue Spa Bistro Aikoi geschaffen, wo Gäste eine Fusion aus asiatisch inspirierten und fränkischen Gerichten genießen können. In den Sommermonaten ist für Hotel- und Day Spa-Gäste weiterhin die 6.000 Quadratmeter große Insel im See geöffnet – mit 180 Liegen sowie einem separat abgetrennten Bereich für Gäste mit Hunden. www.seehotel-niedernberg.de