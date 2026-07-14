ist neue Spa-Leiterin im La Maison Hotel & Spa in Saarlouis. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Wellness, zuletzt war sie Spa-Managerin im Appenzeller Huus in Gonten/Schweiz. Ihre Laufbahn begann Saar im Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim, dort war sie bis 2020 als stellvertretende Spa-Leiterin und Massagetherapeutin tätig. Es folgten Stationen im Papa Rhein Hotel & Spa in Bingen und beim Gesundheits- und Sportanbieter Visiolife in Bonn. Saar verfügt über eine breite Expertise, die von klassischer Massage über Ayurveda bis hin zu Lymphdrainage reicht. Nun soll sie den Wellnessbereich das La Maison weiterentwickeln.