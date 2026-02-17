Mit Gespür für das Wesentliche und Blick auf die Dolomiten hat sich das Milla Montis/Südtirol als naturnahes Boutiquehotel mit Wohlfühlfaktor etabliert. Das von Franziska und Roland Oberhofer geführte 4-Sterne-Haus mit 30 Zimmern und Spa-Suiten hat 2025 bereits zum zweiten Mal in Folge einen Michelin Key erhalten. Mit den ab Mai 2026 geplanten Neuerungen will das Haus Qualität vor Größe stellen. Der Spa-Bereich mit Infinitypool wird um eine finnische Sauna, einen Whirlpool und zusätzliche Ruhezonen erweitert. Im kernsanierten ehemaligen Hofgebäude entstehen zudem vier neue Zimmerkategorien. Die Größe des Hauses bleibt dabei bewusst unverändert. Den Gastgebern geht es vor allem um Sinnhaftigkeit und eine Weiterentwicklung des Bestehenden. Dieser Gedanke spiegelt sich auch im neuen Raum für Yoga und Meditation wider. www.hotel-milla-montis.com

Aufmacherbild: Daniel Zangerl