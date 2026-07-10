Das Herzstück von Gastgeberin Sandra Geiger-Pauli öffnet am 12. Juli wieder seine Pforten.

Nach der umfassenden Umgestaltung können sich die Gäste zukünftig auf drei spektakuläre High-End-Suiten, eine große Aufguss-Sauna und einen Heilpraktiker-Raum freuen. Noch mehr in den Fokus gestellt wird hier das Thema Longevity. Komplett neu gestaltet zeigen sich Fitnessbereich und die hauseigene Rundai-Brennerei. Bei den Pools und im Restaurant wird es gleichwertigere und schöne Bereiche für Familien mit kleinen Kindern und für Ruhesuchende geben. Auch die neuen Familienzimmer, die sogenannten „Hofnester“, sollen die Bedürfnisse von Eltern und Kindern viel besser erfüllen.

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