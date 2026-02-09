ist zum General Manager des Constance Le Chaland auf Mauritius ernannt worden. Es eröffnet im Februar 2026 als neues Luxusresort der Constance Gruppe an der unberührten Südostküste der Insel. Die Ernennung markiert einen zentralen Schritt in der Integration des Hauses in die Marke der Constance Hotels & Resorts. In seiner neuen Funktion verantwortet Juneau die operative und strategische Führung des Resorts und begleitet gemeinsam mit den Teams vor Ort den Übergang zu den Standards und der Servicekultur von Constance Hotels & Resorts – mit dem klaren Anspruch, den individuellen Charakter und die besondere Atmosphäre des Hauses zu bewahren.

Der gebürtige Kanadier bringt mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in der Luxushotellerie mit und ist der Constance Gruppe seit vielen Jahren eng verbunden. Zuletzt war er als Hotel Manager im Constance Lemuria Seychelles tätig, wo er die operative Leitung verantwortete. „Constance Le Chaland ist ein außergewöhnlicher Ort – ein Refugium, geformt von seiner natürlichen Umgebung“, so Gabriel Juneau. „Meine Priorität ist es, diesen besonderen Charakter zu schützen und gemeinsam mit dem Team das Constance Markenverständnis auf eine Weise umzusetzen, die sich selbstverständlich anfühlt: aufmerksam im Service, authentisch in den Erlebnissen und tief verwurzelt in der Inselwelt von Mauritius.“