1975 öffnete das Constance Belle Mare Plage an der Ostküste von Mauritius mit nur zehn Bungalows zur Selbstverpflegung. Von Beginn an lautete das Ziel: echter Luxus im Einklang mit der Natur, getragen von authentischen menschlichen Beziehungen. 1985 folgte die erste große Erweiterung, 1990 und 2002 weitere Umgestaltungen. 1998 eröffnete das Constance Prince Maurice, 1999 begann die internationale Expansion mit dem Constance Lemuria auf Praslin (Seychellen). Madagaskar, die Malediven, die Seychellen sowie die Insel Rodrigues sind weitere Destinationen, in denen Constance Hotels & Resorts vertreten sind. Heute zählt die Kollektion neun Resorts an fünf Reisezielen, über 3.400 Mitarbeitende und eine starke Identität.

Zum 50-Jährigen blickt Constance Hotels & Resorts auf Wachstum, Innovation und Verantwortung: personalisierte, digitale Gästeerlebnisse, das erste Loyalty Program einer Hotelgruppe im Indischen Ozean – der Echo Privilege Club – und ein starkes Umwelt- und Sozialengagement werden den Erwartungen der Reisenden gerecht. Das belegen Awards wie die Michelin Keys 2025 für das Constance Prince Maurice und das Constance Lemuria Seychelles. 2025 wurden außerdem das Constance Prince Maurice, das Constance Halaveli Maledives und das Constance Lemuria Seychelles in die Forbes Travel Guide Community aufgenommen. „Wir betrachten dieses Jubiläum als neuen Horizont, mit dem Wunsch, innovativ zu sein, verantwortungsbewusst zu wachsen und Gastfreundschaft zu bieten, bei der Menschen und Natur im Mittelpunkt jeder Erfahrung stehen“, so CEO der Constance Hospitality, Jean‑Jacques Vallet. www.constancehotels.com