Am 11. Juli 2026 eröffnete das AUI im Pustertal. In dem Designhotel mit 26 komfortablen Zimmern, Apartments und Suiten stehen Freiheit, Naturverbundenheit und Individualität im Mittelpunkt. Gäste des im modernen Alpenlook designten Hotels haben die Wahl zwischen Frühstück, Selbstversorgung in der Community Küche oder kulinarischen Abenden. Ein beheizter Outdoor Infinity Pool im Spa Bereich und Workation Spaces ergänzen das Angebot. https://hotel.aui.it