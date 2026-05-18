Der Gassenhof in Ratschings bei Sterzing präsentiert sich im Sommer 2026 mit modernisiertem Look und vielen Neuerungen. Neben einer umgestalteten Außenfassade wurden 23 Suiten neu konzipiert und teilweise mit Jacuzzi und privater Sauna ausgestattet. Im Wellnessbereich des 4-Sterne-Superior-Hauses wurde das Gassenbadl in eine Familienwasserwelt verwandelt, in der Strömungskanal, Kinderbecken, Außenpool, Saunen und Kuschelinseln zum Entspannen einladen. Zusätzlich gibt es zwei Mal wöchentlich eigene Zeitfenster für die Familiensauna. Ein Adults-Only-Bereich gewährt Ruhemomente für Erwachsene, während sich in den neuen Spiel- und Erlebnisräumen Gäste jeden Alters vergnügen können.

www.gassenhof.com