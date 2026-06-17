Im Klosterhof in Bayerisch Gmain treffen in diesem Jahr 525 Jahre Geschichte auf 10 Jahre Begeisterung! Seit 525 Jahren ist das historische Anwesen mit Bad Reichenhall und der Geschichte der Region verbunden. Gegründet wurde der Klosterhof im Jahr 1500 als wirtschaftliche Einheit des Augustiner-Chorherrenstifts St. Zeno. Dabei war er vermutlich auch ein Ort gelebten Gesundheitswissens.

Der Klosterhof zur Jahrhundertwende Der Klosterhof früher

Die Alleinlage des Hotels Klosterhof ist einzigartig

Henrike und Dr. med. Andreas Färber Seit 2016 führen Dr. med. Andreas Färber und Henrike Färber den Klosterhof als 4-Sterne Superior Hotel und Gesundheitsort weiter.

Zum 525-jährigen Bestehen rückt genau diese Verbindung von Geschichte und Gegenwart in den Mittelpunkt. Am Freitag, 19. Juni 2026, lädt der Klosterhof zu einem großen Festabend an einem der schönsten Orte des Hauses: der historischen Eichenallee hinter dem Hotel. Dort entsteht eine 52,5 Meter lange Tafel als sichtbares Zeichen für Gemeinschaft, Offenheit und gelebte Gastfreundschaft. Auf der Klosterhof-Sonnenterrasse erwartet die Gäste ein kulinarisches Fest unter freiem Himmel. Eingebettet ist der Festabend in ein dreitägiges kulturelles Jubiläumsprogramm mit Konzerten und einer historischen Stadtführung. www.kultur-gut.org, www.klosterhof.de