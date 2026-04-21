Ab Mai 2026 zeigen sich die Amaris Suites, Mitglied der Familienhotels Südtirol, im komplett neuen Look. Aus dem ehemaligen „Heidi & Edith“ in Rabland bei Meran hat Gastgeberfamilie Klotzner ein modernes Urlaubszuhause geschaffen, in dem sich große und kleine Gäste wohlfühlen sollen. Mit insgesamt zwei Studios und 32 Suiten präsentiert sich das Familien- und Aparthotel nach umfassender Neugestaltung als stilvoll-lässiges Hideaway. Bereits 2025 wurden die Wellnesslandschaft und der Gartenbereich neugestaltet. 2026 moderne Zimmern und Apartments. Besondere Akzente setzen die Panorama Spa Suite und die Garden Family Suite. Hier werden Balkon oder Terrasse mit Whirlpool zur privaten Wohlfühloase. Ausgewählte Zimmer und die neue Adults-only-Sky-Terrasse mit Sauna und Skypool eröffnen Rückzugsorte mit Blick auf die Südtiroler Bergwelt. Die finnische Sauna, das türkische Dampfbad und die Panorama-Sauna auf dem Dach laden zum Abschalten ein. www.amaris-suites.com