Das Landromantik Hotel Oswald feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Was einst als klassischer Gasthof begann, ist heute eines der führenden Wellness- und Kulinarikhotels im Bayerischen Wald. Dabei bleibt es seinen regionalen Wurzeln treu und verbindet Tradition mit Moderne.

Familie Oswald betreibt das Hotel schon in dritter Generation

Über drei Generationen hinweg hat die Gastgeberfamilie Oswald das Hotel mit Gespür für Qualität, Zeitgeist und die Bedürfnisse ihrer Gäste kontinuierlich weiterentwickelt. „75 Jahre Oswald stehen für den konsequenten Wandel mit dem Anspruch, unseren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten“, beschreibt Gastgeber und Inhaber Andreas Oswald die Entwicklung des Hauses. Diese Handschrift zeigt sich in vielen Facetten: in der Architektur, die regionale Elemente mit zeitgemäßem Design verbindet, in der Atmosphäre, die Wärme und Eleganz vereint, sowie in einem Angebot, das Aktivurlauber und Ruhesuchende gleichermaßen anspricht. Die 57 Zimmer und Suiten bieten Rückzugsorte mit Blick ins Grüne, während die großzügige Spa-Landschaft Raum für Entspannung und Regeneration schafft. Hier verschmelzen moderne Wellnesskonzepte mit der Ruhe der umliegenden Natur. Mit der vielfach ausgezeichneten Oswalds Gourmetstube hat sich das Hotel außerdem über die Region hinaus einen Namen gemacht. Der gebürtige Cottbusser Küchenchef Thomas Gerber interpretiert regionale Produkte mit kreativer Finesse und wurde dafür zehn Jahre in Folge mit einem Michelin Stern ausgezeichnet, bevor er 2025 den zweiten erhielt.

www.hotel-oswald.de