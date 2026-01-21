Die Mischung aus mondänem Glanz, traditionsreicher Bäderkultur und modernem Lifestyle macht das Flair der Stadt aus.

Die Stadt hat viele Beinamen: Bäderstadt, Sommerhauptstadt Europas oder auch „kleinste Weltstadt“. Hier trifft kosmopolitischer Geist auf Kleinstadtidylle, denn in Baden-Baden leben nur rund 56 000 Menschen. Die zauberhafte Kurstadt konnte schon Staatsoberhäupter, Künstler, Literaten, Filmlegenden und Musiker von Weltrang empfangen. Immer wieder für leichte Irritation sorgt ihr Name an sich, das doppelte Baden. Das wurde tatsächlich erfunden zur Unterscheidung von Baden bei Wien und Baden im Aargau.

Der Pop-Art-Künstler und Baden-Baden-Fan James Rizzi sagt mit seinem Kunstwerk „Baden-Baden so good, they named it twice“ wie es ist: „Baden-Baden ist so gut, sie nennen es gleich doppelt“. Sein buntes Werk, das er der Stadt gewidmet hat, hängt im Stadtmuseum in der Lichtentaler Allee. Dass das kulturelle Angebot der Stadt internationales Format hat, bestätigen drei weitere Musentempel an der Allee: das Museum Frieder Burda, die Kunsthalle und das Theater, das an die Pariser Oper erinnert. Nur ein paar Schritte weiter, steht man vor dem Casino, wo bereits der Dichter Leo Tolstoi am Roulette-Tisch sein Glück versuchte. Gleich anschließend erinnern die 16 Säulen der mächtigen Trinkhalle an die römische Geschichte der Stadt und den Ursprung ihrer Bäderkultur. Spazieren Sie durch die malerischen Gassen im Bäderviertel zum Friedrichsbad. Seit 1877 ist dieser Badepalast ein Ort der Entspannung.

(Foto: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, C. Duepper) Flanieren & Shopping

Müßiggang ist aller Entspannung Anfang. Herrlich spazieren lässt es sich etwa entlang der berühmten Lichtentaler Allee, einer herrlichen Parkanlage mit einzigartigen Mammutbäumen. Die Kurhaus-Kolonaden mit Belle-Époque-Charme und die schicke Sophienstraße laden ein zu luxuriösem Einkaufsvergnügen.

Thermen & Oasen

2000 Jahre ist die Bäderstadt alt. Ihren Ruf verdankt sie den zwölf heißen Quellen. Sie sprudeln aus bis zu 2000 Metern Tiefe und können bis zu 68,8 Grad Celsius heiß werden. Es sind die heißesten und mineralreichsten Quellen in ganz Baden-Württemberg. In dieses wohltuende Nass kann man in der modernen Caracalla Therme und im historischen Friedrichsbad eintauchen. Beide Bäder bieten für jeden Geschmack das richtige Wohlfühlerlebnis. (Foto: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH)

(Foto: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH) Kunst & schöne Dinge

Aufsehenerregend Sowohl das Richard-Mair-Gebäude an sich als auch die wechselnden Ausstellungen im Museum Frieder Burda an der Lichtentaler Allee haben Weltruf. Mit Hochkarätern der internationalen Musik- und Tanzbranche, von Oper bis Pop, Ballet bis Modern Dance begeistert Baden-Badens Festspielhaus. Es ist das zweitgrößte Opernhaus Europas und im prunkvollen ehemaligen Bahnhof zuhause.

Alter Glanz ganz neu

Unsere Hotel-Tipps in Baden-Baden

(Foto: Noshe / Gekko Group) Roomers

Im Designhotel unweit des Festspielhauses kokettiert wilde Schwarzwald-Art mit klarem Design. Beliebt: Rooftop-Bar, Pool und das Moriki mit moderner Asia-Küche. www.roomers-hotels.com Beauty-Addicts aufgepasst: Am 31.01.26 findet dort der erste Beauty Salon statt, mit Vorträgen, Workshops und Party. Anmeldung unter: www.beauty-skinfood.de, instagram: @beauty_skinfood

Brenners Park Hotel & Spa

Zwei Jahre dauerte die grundlegende Modernisierung des Luxushotels an der Oos – die längste innerhalb seiner 150-jährigen Geschichte. Entstanden sind u. a. 27 einzigartige Zimmerkonzepte, die Belle-Époque-Charme mit moderner Eleganz in frischen Farben verbinden. Exklusiver Genuss und Wohlbefinden auf höchster Ebene garantieren die exklusiven Restaurants, das Spa & Wellbeing und die Gesundheitsklinik. www.oetkerhotels.com (Foto: Claire Cocanor)

(Foto: Steigenberger Hotels GmbH)

Hotel Steigenberger Europäischer Hof

Vor 95 Jahren hat diese Hotel-Ikone im Herzen Baden-Badens als erstes Steigenberger Hotel eröffnet. Jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz und erfreut die internationale Gästeschar mit 126 höchst komfortablen Zimmern in zurückhaltendem Luxus. Das 1300 Quadratmeter große Spa, das zum Teil in ehemaligen Tresorräumen einer Bank liegt, ist inspiriert von der römischen Badekultur der Stadt. www.hrewards.com

Aufmacherbild: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH / N. Dautel

