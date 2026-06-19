Obwohl Hände und Füße stark beansprucht sind und wichtige Aufgaben erfüllen, kommen sie bei der Hautpflege oft zu kurz. Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Extremitäten mit regelmäßiger Routine und ohne großen Aufwand in Schuss halten.

Sie tragen uns bestenfalls ein Leben lang und werden dennoch oft sträflich vernachlässigt. Wie wichtig unsere Füße sind, merken wir erst dann, wenn sie schmerzen. Druckstellen, Hühneraugen oder Risse in der Hornhaut, sogenannte Rhagaden, können jeden Schritt zur Qual machen. Schlecht sitzendes, unbequemes Schuhwerk ist häufig die Ursache dafür. Aber auch mangelhafte Pflege kann Probleme verursachen. Damit es erst gar nicht soweit kommt, sollten Sie Ihren Füßen regelmäßig ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Es muss nicht immer ein (zeit-)aufwendiges Programm sein. Mit dem Eincremen nach der täglichen Dusche ist schon viel getan. Es hält die Haut geschmeidig und tut – in Verbindung mit einer kleinen Massage – unseren tragenden Körperteilen einfach gut.

Sanfte Reinigung für zarte Hände

Gleiches gilt für die Hände. Durch häufiges Waschen ist die Haut hier stark beansprucht, wird trocken, spröde und rissig. Was viele nicht wissen: Dies kann auch passieren, wenn man nur Wasser verwendet. Regelmäßiges Eincremen ist daher ebenso wichtig wie milde, rückfettende Seifen. Doch keine Sorge: Mit den geeigneten Produkten und der Einhaltung einiger Grundregeln hat Ihre Körperpflege bald auch wieder Hand und Fuß.

Handpflege

Achten Sie beim Waschen Ihrer Hände auf lauwarmes Wasser und milde, möglichst ph-neutrale Seifen. Heißes Wasser trocknet die Haut aus. Entfernen Sie Seifenrückstände gründlich und trocknen Sie die Hände ab, ohne fest zu rubbeln. Regelmäßiges Cremen ist unerlässlich, bestenfalls mit Produkten mit Lichtschutzfaktor, denn die Haut an den Händen ist häufig der Sonne ausgesetzt und neigt zu Pigmentflecken. (Foto: shutterstock_Pixel-Shot)

TIPP Ein gelegentliches Peeling, etwa mit Öl und Zucker, macht raue Hände wieder zart und geschmeidig. Aus Olivenöl, Meersalz oder Zucker können Sie es auch wunderbar selbst herstellen. Tragen Sie bei der Haus- und Gartenarbeit Handschuhe.

Mit Kaffee Präventiv wirkt die Vivid Burgundy Mineral Hand Cream mit Acai und Kaffee. Sie spendet Feuchtigkeit, schützt vor vorzeitigen Alterungserscheinungen und erfrischt bis in die Fingerspitzen. Der belebende Duft vereint tropische rote Früchte mit einem Hauch von Zitrus und der ebenso kraftvollen wie ruhigen Präsenz klassischer Vanille. 100 ml, 19 €. www.ahava.de

Frisch duftend und reichhaltig Den frischen, zeitlosen Duft von Eau de Campagne bringt Sisley als exklusive Hand- und Körperpflege-Kollektion ins Badezimmer. Der Cleansing Hand & Body Balm mit D-Panthenol macht die Haut geschmeidig und schützt sie. Die cremige Textur bildet einen feinen, reichhaltigen Schaum, der sanft reinigt, ohne auszutrocknen. Für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Haut. 350 ml, 83, 50 €. über www.basler-beauty.de

Samtpfötchen über Nacht

Über Nacht können Hand- und Fußpflegeprodukte besonders lange einwirken. Tragen Sie ab und zu eine reichhaltige Creme oder Spezialmaske mit pflanzlichen Fetten oder Ölen und Feuchtigskeitspendern wie Urea oder Aloe Vera großzügig auf und ziehen Sie leichte Baumwollhandschuhe beziehungsweise -socken darüber. Diese halten das Produkt nicht nur an Ort und Stelle, sondern sorgen durch die entstehende Wärme auch dafür, dass sich die Poren öffnen und die Wirkstoffe besonders tief und gut in die Haut eindringen können.

Fusspflege

(Foto: AdobeStock_LIGHTFIELD-STUDIOS) Benutzen Sie für die tägliche Reinigung lauwarmes Wasser und milde, rückfettende Seife und entfernen Sie auch den Schmutz unter den Nägeln. Trocknen Sie die Füße anschließend gründlich ab, vergessen Sie dabei die Zehenzwischenräume nicht. Feuchtigkeit ist nämlich ein guter Nährboden für Keime und Fußpilz. Anschließend mit einem fetthaltigen Produkt eimcremen.

TIPP Ein- bis zweimal pro Woche können Sie sich ein Fußbad von zehn bis 15 Minuten gönnen. Danach ist die Hornhaut weich genug, um sie mit einer sanften Feile vorsichtig abzutragen – allerdings nicht zuviel, sonst bildet sie sich umso hartnäckiger nach. Schneiden Sie die Zehennägel gerade und nicht zu kurz. Gut abtrocknen, eincremen, fertig. Ein Besuch beim (medizinisch geschulten) Podologen oder Fußpfleger ist Wellness pur, auf Wunsch auch mit Lack und Fußmassage.

Wohltuend für

beanspruchte Füße Samtweich Trockene, raue Füße pflegt die reichhaltige Spa Nourishing Foot Cream zart und geschmeidig. Urea löst verhornte Hautstellen und beugt Schrundenbildung vor, essenzielle, ungesättigte Fettsäuren stabilisieren. Die Haut erhält neue Elastizität, Risse an den Fersen (Rhagaden) entstehen bei regelmäßiger Anwendung gar nicht erst. 75 ml, 18,50 €. www.labiosthetique.de

Aufmacherbild: shutterstock_G-Stock-Studio

Ausführliche Hautpflege-Tipps und weitere Beauty-Themen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.