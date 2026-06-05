Wenn das hauteigene Feuchthaltesystem nicht (mehr) richtig funktioniert, können ausgewählte kosmetische Produkte wertvolle Hilfestellung bieten. Auf die Wirkstoffe kommt es an.

Wenn die Temperaturen steigen, ruft die Haut nach einem klaren Befehl: Wasser marsch! Feuchtigkeit ist das A und O für eine gesunde, strahlende und ausgeglichene Haut. Ist sie nicht ausreichend vorhanden, wird die Haut trocken, spröde, schuppig und rissig. Und zwar unabhängig vom Alter. Allerdings lässt die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu binden, im Lauf der Jahre nach. Sie ist dann weniger unterpolstert, in der Folge treten Linien und Fältchen deutlicher hervor. Darum sind hydratisierende Wirkstoffe ein wesentlicher Bestandteil von Anti-Aging-Kosmetik.

Mit veganem Kollagen Ein Booster für die Haut ist die Precision Care Collagen3D Maske von QMS mit mikromolekularem, veganem Kollagen. Sie reduziert Entzündungen, schützt vor antioxidativem Stress und stärkt die Widerstandfähigkeit der Haut. Ceramide unterstützen die Feuchtigkeitsversorgung, Bisabolol beruhigt. 75 ml, 185 €. www.qmsmedicosmetics.de

Starke Hautbarriere

Unsere Haut verfügt über ein natürliches Feuchthaltesystem aus Substanzen wie Urea, Glycerin oder Hyaluronsäure. Sie sorgen dafür, dass genügend Feuchtigkeit in der Haut gebunden wird. Ist dieses System nicht ausgeglichen, führt das zu Hautirritationen oder -veränderungen.

Damit die Haut wieder ins Gleichgewicht kommt, braucht sie genügend Wasser in den Zellen und eine intakte Hautbarriere, die dieses Wasser in der Haut halten kann. Dazu sind neben den oben genannten Stoffen auch Weichmacher wichtig, die die Hautoberfläche geschmeidig halten, wie Öle oder Ceramide. Denn sonst entweicht die gebundene Feuchtigkeit schnell wieder. Okklusive Substanzen, die sich als dünne Schicht auf die Hautoberfläche legen und den Wasserverlust eindämmen, sind ebenfalls wichtig. Werden diese drei Faktoren erfüllt, freut sich die Haut – und strahlt wieder.

Transformativ Die Pro-Collagen Banking Water Cream von Dermalogica hat zunächst eine cremige Textur, verflüssigt sich beim Auftragen und flutet die Haut mit Feuchtigkeit, was einen sichtbaren Porzellanteint-Effekt hat. Sie unterstützt nicht nur die Kollagen-, sondern auch die Elastinproduktion in der Haut. Kollagen verleiht Struktur und Festigkeit, während Elastin Spannkraft gibt und straff hält. Die Creme lässt sich super dosieren dank des hygienischen Airless-Spenders. 50 ml, 83 €. www.dermalogica.de

Beste Grundlagen für eine gesunde, ausbalancierte Haut

Moderne Kosmetik kann zwar einiges bewirken, sie bügelt aber einen ungünstigen Lebensstil nicht aus. Neben den allgemeinen Regeln für ein gesundes Leben gibt es ein paar Dinge, die Sie zusätzlich beachten können. Damit Ihre Haut die besten Voraussetzungen hat, sich zu regenerieren und in Balance zu halten. (Foto: AdobeStock_IrynaShkryabinets_karepa)

Luftfeuchtigkeit Trockene Raumluft trocknet die Haut aus. Achten Sie auf eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent in Wohn- und 40 bis 50 Prozent in Schlafräumen. Für ein gutes Raumklima sorgt mehrfaches Lüften am Tag (jeweils fünf bis zehn Minuten). Zimmerpflanzen können die Raumluft ebenso verbessern wie Luftbefeuchter. Falls Sie sich unsicher sind, hilft ein Hygrometer, mit dem Sie die Luftfeuchtigkeit kontrollieren können.

Trockene Raumluft trocknet die Haut aus. Achten Sie auf eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent in Wohn- und 40 bis 50 Prozent in Schlafräumen. Für ein gutes Raumklima sorgt mehrfaches Lüften am Tag (jeweils fünf bis zehn Minuten). Zimmerpflanzen können die Raumluft ebenso verbessern wie Luftbefeuchter. Falls Sie sich unsicher sind, hilft ein Hygrometer, mit dem Sie die Luftfeuchtigkeit kontrollieren können. Schlaf Schlechter Schlaf macht schlechte Haut. In einer durchwachten Nacht verliert die Haut deutlich mehr Feuchtigkeit als am Tag, wird weniger hydratisiert und wirkt fahl und knittrig. Wenn Sie häufiger schlecht schlafen, sollten Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen.

Schlechter Schlaf macht schlechte Haut. In einer durchwachten Nacht verliert die Haut deutlich mehr Feuchtigkeit als am Tag, wird weniger hydratisiert und wirkt fahl und knittrig. Wenn Sie häufiger schlecht schlafen, sollten Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Lebensmittel Wasserreiches Obst und Gemüse wie Gurke oder Wassermelone sollten regelmäßig auf Ihrem Speiseplan stehen. Lebensmittel mit hohem Anteil an Antioxidanzien wie Olivenöl oder Tomaten stärken die Hautbarriere, ebenso Omega-3-haltige Nahrung wie Walnüsse oder Leinsamen. Auch Vitamine fördern die Hydration. Trinken Sie außerdem acht bis zehn Gläser Wasser, (grünen) Tee oder dünne Saftschorle. Kokoswasser sorgt für eine gute Aufnahme von Flüssigkeit in den Zellen und eine optimale Verteilung. Alkohol und Kaffee in größeren Mengen hingegen entziehen dem Körper Flüssigkeit.

(Foto: AdobeStock_SMUX)

Wirkstoffe die Feuchtigkeit binden

Hyaluronsäure kann große Mengen Wasser binden. Lässt die körpereigene Hyaluronbildung mit zunehmendem Alter nach, wird die Haut trockener, Fältchen treten stärker hervor. Kurzkettiges Hyaluron dringt tiefer ein und pflegt intensiv, langkettiges bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut.

kann große Mengen Wasser binden. Lässt die körpereigene Hyaluronbildung mit zunehmendem Alter nach, wird die Haut trockener, Fältchen treten stärker hervor. Kurzkettiges Hyaluron dringt tiefer ein und pflegt intensiv, langkettiges bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Glycerin ist einer der wirksamsten Feuchthalter überhaupt. Es zieht Wasser an und speichert es in der Haut, vor allem in der Hornschicht, der obersten Hautschicht. Dadurch bleibt sie glatt und elastisch. Gleichzeitig verringert es den Wasserverlust und stärkt die Hautbarriere. Glycerin ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich und mit anderen Wirkstoffen kombinierbar.

ist einer der wirksamsten Feuchthalter überhaupt. Es zieht Wasser an und speichert es in der Haut, vor allem in der Hornschicht, der obersten Hautschicht. Dadurch bleibt sie glatt und elastisch. Gleichzeitig verringert es den Wasserverlust und stärkt die Hautbarriere. Glycerin ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich und mit anderen Wirkstoffen kombinierbar. Aloe Vera ist eine Sukkulente. Ihre fleischigen Blätter enthalten ein Gel, das reich ist an wertvollen Stoffen und auch feuchtigkeitsspendend wirkt. Zugleich hat es einen kühlenden Effekt, weshalb es oft in After-Sun-Produkten eingesetzt wird. Außerdem wirkt es antioxidativ und entzündungshemmend. Aloe-Vera-Gel ist besonders in Naturkosmetik beliebt.

ist eine Sukkulente. Ihre fleischigen Blätter enthalten ein Gel, das reich ist an wertvollen Stoffen und auch feuchtigkeitsspendend wirkt. Zugleich hat es einen kühlenden Effekt, weshalb es oft in After-Sun-Produkten eingesetzt wird. Außerdem wirkt es antioxidativ und entzündungshemmend. Aloe-Vera-Gel ist besonders in Naturkosmetik beliebt. Urea oder Harnstoff gehört zum natürlichen Feuchthaltesystem der Haut. Es bindet und speichert Wasser und reguliert die Feuchtigkeitsbalance. Gleichzeitig wirkt es sanft peelend und unterstützt den Erneuerungsprozess der Haut. Es wird besonders gern in Produkten für trockene Haut und bei Neurodermitis eingesetzt.

oder Harnstoff gehört zum natürlichen Feuchthaltesystem der Haut. Es bindet und speichert Wasser und reguliert die Feuchtigkeitsbalance. Gleichzeitig wirkt es sanft peelend und unterstützt den Erneuerungsprozess der Haut. Es wird besonders gern in Produkten für trockene Haut und bei Neurodermitis eingesetzt. Panthenol ist nicht nur feuchtigkeitsbindend, sondern auch entzündungshemmend und wundheilend. Darum kommt es häufig in Produkten für trockene, gereizte oder rissige zum Einsatz.

ist nicht nur feuchtigkeitsbindend, sondern auch entzündungshemmend und wundheilend. Darum kommt es häufig in Produkten für trockene, gereizte oder rissige zum Einsatz. Ceramide und pflanzliche Öle sind zwar keine klassischen Feuchtigkeitsbinder oder -spender, sorgen aber dafür, dass vorhandene Feuchtigkeit in der Haut bleibt, indem sie die Lipidstruktur der Hautbarriere stärken. So tragen sie zu einer verbesserten Feuchtigkeitsbalance bei.

Gutes aus dem Meer

Der Legende nach wurde Aphrodite, die Göttin der Schönheit, aus Meerschaum geboren. Neueste Erkenntnisse zu Wirkstoffen aus den Ozeanen belegen den Wahrheitsgehalt des antiken Mythos.

Für sensible Kopfhaut. Für Entlastung bei Schuppen, Rötungen oder Juckreiz sorgt das Biomarine Cellsupport Kopfhautserum von Oceanwell. Die Algen Fucus und Laminaria sowie reines Meerwasser versorgen intensiv mit Mineralstoffen und Feuchtigkeit, regulieren die Talgproduktion und bringen die Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht. Ohne Alkohol, Parfum oder ölige Rückstände. 50 ml, 26,50 €. „För de Küste“ heißt ein Meeres- und Küstenschutzprojekt des THW Kiel. Mit OceanBasis, dem Kieler Unternehmen hinter der Marke Oceanwell, hat es nun einen neuen Unterstützer – durch Spenden, aber auch durch die Beteiligung an Aktionen wie etwa einem Hafen-Clean up. „Wir haben das Meer vor unserer Haustür, seine Schätze zu bewahren, liegt uns besonders am Herzen“, erklärt Oceanwell-Erfinderin und Meeresbiologin Dr. Inez Linke. „Gemeinsam schaffen wir die Aufmerksamkeit, die Küsten- und Meeresschutz heute brauchen.“ www.oceanwell.de

In kosmetischen Produkten kommen Braun-, Grün-, Rot- und Blaualgen (Spirulina) zum Einsatz. Sie spenden Feuchtigkeit, verbessern die Hautelastizität und haben viele weitere Benefits (Foto: AdobeStock_zhane-luk)

Marine Kraftpakete

Algen sind wahre Powerbooster mit einer enormen Nährstoffdichte. Da sie keine Wurzeln haben, nehmen sie Mineralien, Vitamine und Spurenelemente aus dem Meerwasser über ihre gesamte Oberfläche auf. Braunalgen enthalten Fucoidane, die antioxidative sowie entzündungshemmende Eigenschaften haben, die Hautbarriere stärken und Alterungsprozesse der Haut ausbremsen. Auch Eiweiß ist in Algen in hohem Maß enthalten. Es wirkt straffend und spendet intensive Feuchtigkeit. Doch nicht nur auf der Haut beweisen Algen Größe: Auch für den Klimaschutz spielen sie eine wichtige Rolle, da sie CO2 aus der Atmosphäre binden. Außerdem sind sie ein nährstoffreiches Nahrungsmittel.

Wie ein Tag an der Küste Sieben-Tage-Kur Feuchtigkeitsarme Haut profitiert von der Cure 7 Jours SOS Hydratation des Meereskosmetik-Spezialisten Thalgo. Die niedermolekulare Hyaluronsäure dringt tief in die Haut ein, sorgt für einen frischen Teint und mehr Elastizität. Sève Bleue aus süßen Meerwasserquellen remineralisiert, gibt Feuchtigkeit und mindert den transepidermalen Wasserverlust, marine Algen unterstützen die Synthese wichtiger Strukturproteine. 7 x 1,2 ml, 36 €. www.thalgo-shop.com

Elektrolyt-Power Ein aktiver Lebensstil mit schweißtreibendem Sport oder Umweltstress kann die Hautbarriere schwächen und den Feuchtigkeitsgehalt reduzieren. Das Electrolyte Dewy Gel soll durch gezielte Zufuhr von Elektrolyten helfen, den natürlichen Wasserhaushalt wiederherzustellen. Sie sind 1000-mal kleiner als Hyaluronsäure und können dadurch zehnmal tiefer in die Hautschichten eindringen – für mehr Spannkraft und Ebenmäßigkeit. 100 ml, 39 €. www.biotherm.de

Aufmacherbild: AdobeStock/UncannyValley, SMUX

Ausführliche Hautpflege-Tipps und weitere Beauty-Themen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.