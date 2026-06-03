Hotel Gut Ising am Chiemsee investiert mit einem neuen Mitarbeitercampus in Wohnraum, Gemeinschaft und Lebensqualität für seine Mitarbeitenden. Das 4-Sterne-Superior Genuss- und Wellnessresort und stärkt damit seine Position als moderner Arbeitgeber in der Hotellerie. Hinter dieser Entwicklung steht eine klare Haltung: In einer Branche, die vielerorts mit Fachkräftemangel und knappen Wohnraumkapazitäten konfrontiert ist, entscheidet die Qualität des Arbeits- und Lebensumfelds zunehmend über Attraktivität und Zukunftsfähigkeit. Auf dem rund 170 Hektar großen Areal am Chiemsee entstehen derzeit zwei neue Wohngebäude in nachhaltiger Holzbauweise, die Arbeiten und Leben enger miteinander verbinden. Bis Oktober 2026 werden insgesamt 37 moderne Wohneinheiten mit insgesamt 60 Betten fertiggestellt, darunter Studios, Apartments und WG-Unterkünfte. Sie befinden sich in einem eigenen Wohnhaus für Auszubildende sowie einem weiteren für Führungs- und Fachkräfte. Das Areal umfasst ein Fitnessstudio, Staff-Kitchen, Gemeinschaftsräume, Wäscherei, Grillplatz sowie einen Dorfplatz mit Liegewiese. Die Planung greift die Formensprache eines oberbayerischen Dreiseithofs auf und übersetzt sie in eine zeitgemäße Wohnarchitektur. www.gut-ising.de

Aufmacherbild: Rieger-Lohmann-Architekten