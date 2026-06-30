Das Hotel Ensana Fürstenhof in Bad Griesbach durchläuft aktuell eine umfassende Modernisierung und soll im Spätsommer wiedereröffnet werden. Neben einem Großteil der Zimmer werden auch die öffentlichen Bereiche des Kurhotels sowie die Wellness- und Kureinrichtungen erneuert. Schwerpunkt ist die Neugestaltung des Spas, das nach Abschluss der Arbeiten über zwei Indoor- und einen Outdoor-Pool sowie zwei Whirlpools verfügen wird. Hinzu kommen Dampfbad, Salzgrotte, mehrere Saunen, Ruhezonen sowie eine 1.000 Quadratmeter große Liegefläche im Freien. Im Rahmen der Neuausrichtung sollen außerdem die baulichen Voraussetzungen für medizinische Anwendungen geschaffen werden, damit man künftig Gesundheits- und Präventionsprogramme anbieten kann. Das Therapiekonzept sieht dabei die Nutzung des fluoridhaltigen Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Thermalwassers aus den Heilquellen Bad Griesbachs vor. Ensana, europäischer Anbieter von Gesundheits-Spas, bietet sein Hotelkonzept somit erstmals in Deutschland an.