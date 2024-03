Auf einem idyllischen Hochplateau am Westhang des Schauinsland-Massivs im UNESCO-Biosphärengebiet Schwarzwald liegt die Luisenhöhe, ein neuer Stern in der Hotellandschaft.

Ob die adlige Dame gut geschlafen hätte? So manche Prinzessin spürt ja selbst eine Erbse unter zig Matratzen. Luise von Preußen jedenfalls, Namensgeberin des neuen Hotels im Schwarzwald, soll fröhlich, natürlich, charmant, ohne Allüren und Dünkel gewesen sein und hätte hier sicher bestens geruht. Denn alle 61 Zimmer und 22 Suiten der Luisenhöhe sind sogenannte „GesundKunft-Räume“, das heißt, sie sind so konzipiert, dass sie schon allein das Wohlergehen fördern, wenn man sich in ihnen aufhält. So bemerkt man bei genauerem Hinschauen, dass die Betten, aus traditioneller Handarbeit, hochwertigen Naturmaterialien und komplett ohne Metall gefertigt, leicht schräg sind. Denn ein höher gelagerter Kopf wirkt sich nachweislich beispielsweise positiv auf Kopfschmerzen und Migräne aus, Atmung und Lungenfeuchtigkeit verbessern sich und selbst das Schnarchen soll bei einigen Gästen während des Aufenthalts komplett aufgehört haben. Zudem sorgen spezielle bodentiefe Schiebefenster für viel Licht, eine Naturklimaanlage für natürliche Frischluftzufuhr.

Überhaupt setzt das Hotel neue Maßstäbe in Sachen Architektur. Das Bauwerk fügt sich organisch in die Höhenlinien der Natur ein – und ist schon optisch wohltuender und inspirierender Rückzugsort auf dem Hochplateau am Westhang des Freiburger Hausbergs Schauinsland.

Die Luisenhöhe ist voller

Energie und natürlicher Schönheit

Wohnräume zum Träumen Von allen Zimmern und Suiten, die sehr individuelle Grundrisse haben, gibt es beste Aussichten dank Panoramaschiebefenster. Viel Holz, Marmor aus der Region und natürliche Materialien wirken nicht nur wohnlich, sondern entspannen nachweislich (Fotos: Ydo Sol & ANAIKER) Ein herzliches Willkommen Herzlich, kompetent und jederzeit ansprechbar: das Ehepaar Caroline und Niels Möller sind die sympathischen Gastgeber der Luisenhöhe. Sie sind unheimlich stolz darauf, ihren Gästen nicht nur einen sorglosen Aufenthalt zu bieten, sondern auch einen Ort des Wohlbefindens und des Rückzugs vom Alltag

Alles ist so herrlich grün hier

Mitten im UNESCO-Biosphärengebiet Schwarzwald gelegen, kann die Luisenhöhe auch ein vorbildliches Engagement in Sachen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz vorweisen. So gibt es eine erneuerbare Energieversorgung mit einem großen Erdsondenfeld unter der Tiefgarage und eine durchdachte Wärmerückgewinnung. Die vielen begrünten Dachflächen sehen nicht nur schön aus, sondern helfen bei der Wasserrückhaltung und geben Insekten ein neues Zuhause.

Ein kulinarisches Highlight erwartet die Gäste natürlich auch. Der junge agile Chef de Cuisine Niels Möller bringt bereits eine große kulinarische Erfahrung mit und war in renommierten Häusern wie Schloss Friedrichsruhe, dem Söl´ring Hof auf Sylt und De Librije in Zwolle bei Amsterdam an Pfannen und Töpfen. Nach dem Abschluss an der Meisterschule in Heidelberg, übernahm er schließlich die Position des Küchenchefs im angesehenen Merkles Restaurant am Kaiserstuhl in Südbaden. Nun erfüllt er sich seinen Traum, nicht nur mit seiner Frau Caroline Gastgeber zu sein, sondern auch als Chef de Cuisine auf der Luisenhöhe zu wirken. Und das tut Niels Möller mit großer Begeisterung und sehr kreativen Ideen – stets mit dem Fokus auf regionale Zutaten und Aromen. Dank der offen gestalteten Küche kann man ihm und seinem Team jeden Tag dabei zuschauen. Bevor man dann in die herrlichen Betten sinkt, ist noch ein Besuch in der Bar zu empfehlen. Dort werden hingebungsvoll Cocktails kreiert, verfeinert mit hausgemachten Infusionen und Sirupen. Oder wie wäre es mit einem Espresso aus den duftenden Bohnen des eigenen Kaffeerösters? Luise hätte da sicherlich nicht nein gesagt.

Wasser, Wärme und Licht

Der Wellnessbereich trägt den Namen „GesundKunft-Spa“ und sieht die nachhaltige Erholung und Regeneration des Gastes als seine wichtigste Aufgabe. Wenn man alle Innen- und Außenbereiche mit den drei Sonnendecks, dem Naturgarten, den gemütlichen Rückzugsplätzen und dem kuscheligen Waldpavillon mit offenem Kamin dazu zählt, kommt man auf 18 500 Quadratmeter!

Der Innenbereich des Spa ist 4400 Quadratmeter groß, mit Behandlungsräumen, Saunen und Ruhebereichen. Von überall gibt es schöne Aussichten, die organische lichte Architektur wirkt beruhigend auf den Geist. Sehr viel Wert wurde auf das Fitnessareal gelegt. Auf hochmodernen Geräten, alle auf Medizinprodukte-Niveau, kann mit und ohne App trainiert werden, es gibt ein Zirkelangebot und Möglichkeiten des freies Trainings, Yoga, Pilates … Und natürlich bietet die Natur ringsum jede Menge zum Austoben.

Luisenhöhe

Die Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald erreicht man von Basel oder Frankfurt/Karlsruhe kommend über die A5 in Richtung Freiburg. Von dort führt die L124 schließlich Richtung Schauinsland und ins Örtchen Horben.

Angebot „SelfcareTime – Auszeit im Schwarzwald“: 3 Nächte mit Frühstücksmenü, 4-Gang-Abendmenü, Tranquillity Pro-Sleep

Massage u.v.m. ab 1677 €/Zimmer im März.

