Auf der Höhe Rüdiger Wörnle ist Geschäftsführer der BCW Hotels & Resorts, zu denen u. a. die Luisenhöhe und das Thermenhotel in Freiburg gehört Am 29. September 2023 eröffnete die Luisenhöhe, in 600 Meter Höhe idyllisch auf einem Hochplateau am Westhang des Schauinsland-Massivs im UNESCO Biosphärengebiet Schwarzwald gelegen. Das neue architektonische Juwel will sich als ein besonderer Rückzugs- und inspirierender Kraftort für Gäste präsentieren, die sich ein anspruchsvolles Resort wünschen, das ihnen einen sorgenfreien Urlaub bietet, verknüpft mit modernen, ganzheitlichen Gesundheitsangeboten. Herr Wörnle, was bedeutet das neue Hotel Luisenhöhe generell für den Standort Schwarzwald?

Es ist ein Bereicherung! An einem einzigartigen und traditionell touristischem Ort entstand im UNESCO Biosphärengebiet Schwarzwald ein besonderer Rückzugs- und Kraftort.

Wer sind die beiden Gastgeber Caroline und Niels Möller?

Wir freuen uns sehr, dass wir Caroline und Niels Möller als Gastgeberehepaar gewinnen konnten. Niels ist als Chef de Cuisine insbesondere für den kulinarischen Genuss zuständig. Wir haben uns Ende 2020 kennengelernt, als er in der Finalrunde zum Koch des Jahres war. Er begleitet das Projekt bereits seit Juni 2021. Caroline ist seit Beginn des Jahres mit an Bord. Sie ist für die gastfreundschaftlichen und besonderen Luisenhöhe-Erlebnisse verantwortlich.

Regionalität und Nachhaltigkeit hat sich das Gesundheitsresort Luisenhöhe auf die Fahnen geschrieben. Was bedeutet das für die Gäste ganz konkret?

Wo es möglich und machbar ist, versuchen wir, mit regionalen Produkten und Partnern in allen Bereichen des Hotels zusammenzuarbeiten. Wir setzen dabei auf das Motto: Kurze Wege – höchste Qualität.

Auf der Speisekarte stehen viele Produkte aus dem Naturgarten rund um die Luisenhöhe. Neben den bekannten Nachhaltigkeitsstandards sind auch die regenerative Energieversorgung mit Geothermie und Wärmepumpen, das Wassermanagement, der Naturgarten Luisenhöhe mit seinen Besonderheiten wie der Dach- und Fassadenbegrünung, die Speiserestevermeidung mit Biogaserzeugung, die Vermeidung von Lichtverschmutzung durch ein reduziertes, energiesparendes und insektenverträgliches Lichtkonzept sowie das Mobilitätskonzept als Beispiele zu erwähnen.

Bei Letzterem haben wir sicherlich den Vorteil, dass unsere Gäste kostenfrei die Konus-Gästekarte erhalten, die eine freie Fahrt durch den Schwarzwald mit Bus und Bahn bietet. Das Auto kann also stehen bleiben, um die Gegend zu erkunden.

Foto: Ydo Sol Foto: Ydo Sol

Die Luisenhöhe wirbt mit der Aussage ,,360° Gesundheit“ Was ist damit genau gemeint?

Die Idee eines gesundheitsfördernden Erholungs- und Wohlfühlurlaub wurde von der An- bis zur Abreise durchdacht. Es werden – wenn auch teilweise zunächst unbewusst, wie zum Beispiel bei den Power-Sleeping-Rooms – unseren Gästen Impulse und Inspirationen für einen gesunden Lebensstil gegeben.

Dahinter steht das GesundKunft-Konzept, welches Natur, Architektur und Ausstattung mit den Lebenswelten der Gastfreundschaft, Genusskulinarik und Gesundheit vereint.

Die Grundlage für all unser Tun und Handeln bildet der Naturkraftort Luisenhöhe und das wirklich außergewöhnliche Hotelgebäude mit seiner der Natur untergeordneten, integrativ-adaptierten Architektur.

Unser Motto: ,,natürlich. gesund. leben.“ spüren die Gäste vom ersten Moment des Ankommens. Um das zu erleben, kann ich nur sagen: einfach zu uns kommen, selbst erleben und überraschen lassen.

Powerteam Rüdiger Wörnle (Geschäftsführer BCW Hotels & Resorts), Niels Möller (Gastgeber & Chef de Cuisine), Caroline Möller (Gastgeberin) und Joachim Buhr (Geschäftsführer BCW Hotels &

Resorts)

Und was erwartet die Gäste im Spa der Luisenhöhe?

Im GesundKunft-Spa bieten wir auf über 4400 Qudratmetern In- und überwiegend Outdoorfläche ein nicht nur vielfältiges, sondern möglichst komplettes und qualitativ hochwertiges Gesundheitsangebot rund um die persönliche Fitness und das Wohlbefinden anzubieten.

Welche Programme können gebucht werden?

Wir haben vor allem Bewegungs-, Entspannungs- und Coaching-Angebote und die damit verbundenen Behandlungen im Programm. Ab voraussichtlich Anfang 2024 wird auch unser bewährter Medical-Fitness-Check aus der Mooswaldklinik, zur Ermittlung des individuellen Gesundheitsprofils, buchbar sein.

Wofür soll das Gesundheitsresort Luisenhöhe generell stehen? Welche Gäste erwarten Sie?

Die Luisenhöhe steht für den neu entdeckten Luxus des Wohlfühl- und Regenerationsurlaubs. Ein Ort, der die Natürlichkeit, Ruhe, Geborgenheit, Freiheit und den Raum mit den Möglichkeiten zur Regeneration gibt, um sich für sich Zeit zu nehmen, die Sinne zu schärfen und mit Inspiration seinen Lebensstil neu auszubalancieren.

Interview: Franka Hänig

Foto: Ydo Sol Die Luisenhöhe bietet mit 83 Zimmern und Suiten sowie einem Wellness- und Gesundheitsangebot eine einzigartige Verbindung von Architektur und Natur auf 600 Meter Höhe im UNESCO Biosphärengebiet Schwarzwald (Foto: Ydo Sol)

Zahlen & Fakten

Das Hotel beeindruckt mit seiner organischen, den Höhenlinien angepassten Architektur. Es gibt 61 Zimmer und 22 Suiten mit atemberaubenden Panorama-ausblicken und durchdachten Details. www.luisenhoehe-hotel.de

Die Luisenhöhe setzt Akzente bei der erneuerbaren Energieversorgung mit einem großen Erdsondenfeld unter der Tiefgarage, der Wärmerückgewinnung und den großzügigen naturnahen Retentionsflächen (wie die Begrünung aller Dachflächen mit zusätzlicher Wasserrückhaltungs- und Versickerungsfunktion).

Das GesundKunft-Spa erstreckt sich über eine In- und Outdoorfläche von 4400 Quadratmetern, mit großem Angebot an Medical Fitness-, Wellness- und Beauty-Angeboten. Mit Sauna- und Wasserlandschaften und vielen Rückzugsplätzen.

www.luisenhoehe-hotel.de