Seit einigen Jahren sind Rillen- und Linienstrukturen ein festes Element im Interior Design. Der Designbadanbieter Duravit greift dieses Gestaltungselement in den Badmöbeln der Serien Balcoon, Zencha und Aurena auf und überträgt es in einen alltagstauglichen Kontext. Geprägte Muster bringen Bewegung in ruhige Flächen und verleihen Möbeln eine differenzierte, plastische Anmutung. Feine Rillen gliedern große Fronten, lassen sie leichter erscheinen und schaffen eine subtile Tiefenwirkung. Neben der visuellen Wirkung rückt die Haptik stärker in den Fokus. Die fein geprägten Fronten laden dazu ein, Materialien bewusst wahrzunehmen. Holz-, Dekor- und Glasoberflächen gewinnen dadurch an Präsenz und vermitteln eine hochwertige, präzise Verarbeitung. www.duravit.de