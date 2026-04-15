Als bestes Pflege-Ritual hat das Eye Regeneration Ritual von Pharmos Natur den Prix d’Excellence de la Beauté 2026 von Marie Claire Germany in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen. Im Mittelpunkt der Pflege für die empfindliche Augenpartie steht das Intensive Eye Liposome. Das leichte Augengel versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, wirkt kühlend und hilft, Schwellungen sowie sichtbare Zeichen von Müdigkeit zu mildern. Die Augenpartie wirkt glatter, frischer und erholter. Die Formulierung mit Aloe Vera, Spirulina und Sojalecithin unterstützt die natürliche Regeneration der Haut, bewahrt ihre Balance und schenkt der sensiblen Augenpartie neue Geschmeidigkeit und Ausstrahlung. Verstärkt wird sie durch die wiederverwendbaren Regeneration Eye Pads. Sie schließen das Gel sanft ein, unterstützen so die Aufnahme der Pflege und intensivieren die Anwendung. Gefertigt aus FDA-geprüftem, zertifiziert biokompatiblem Silikon, verbinden sie Pflegebewusstsein und Ressourcenschonung in einem Ritual. Die Auszeichnung würdigt ein Produkt, das moderne Pflege und bewusstes Handeln zusammenbringt.

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