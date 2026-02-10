„Die 101 besten Hotels“ wird neu aufgestellt. Die Giata GmbH, international agierender Anbieter von Hoteldaten- und Content-Lösungen, steigt bei der Isle AG, der Muttergesellschaft des Wettbewerbs, als strategischer Investor ein. So soll das Ranking digital weiterentwickelt und die Marke international angepasst werden.
Mitgründer Carsten Rath (Foto) zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt dem Unternehmen aber als Chairman verbunden und begleitet die Expansion strategisch. Die Geschäftsführung übergibt er an Thomas Maechler. Dieser hat jahrelange Erfahrung als Führungskraft in der internationalen Luxushotellerie.
Aufmacherbild: AdobeStock_murattellioglu