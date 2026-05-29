Das Boho Hotel & Restaurant auf dem Jufen ist überraschend anders als alle anderen: unkonventionell, mit feinem Sinn für Ästhetik und Originalität – und einem Hang zum Freigeist. Denn wer kommt schon auf die verrückte Idee, Boho in die Berge zu holen …

Können Sie loslassen und sich nur auf das Hier und Jetzt konzentrieren? Ich finde das eher schwierig. Meine Gedanken rennen gern, salopp gesagt, wie „eine wilde Affenbande“ durcheinander. Doch jetzt werden die Äffchen immer stiller, denn ich muss mich auf meine Atmung fokussieren: Einmal ein- und zweimal tief ausatmen und das in einem ziemlich straffen Tempo. Dazu höre ich über Kopfhörer mehrdimensionale Klänge und eine Stimme mit klaren Anweisungen: Loszulassen von allem, was mich belastest und stresst. Diese spezielle Übung nennt sich 9D Breathwork Experience und ist hier oben, 1150 Meter über dem Meeresspiegel und weit weg vom Alltag, gefühlt doppelt so intensiv. Mit vier weiteren Teilnehmern liege ich warm zugedeckt, nur wenige Schritte vom Haupthaus der Jufenalm entfernt, im kuscheligen „Mindful Nest“. Im holzgetäfelten Raum werden sonst Yoga-Sessions gehalten. Heute hat Atemtherapeutin Lenka eingeladen zu einer Reise ins Innere, bei der das Unterbewusstsein empfänglicher für Veränderung werden soll. Das passiert mittels einer Kombination aus Atem, Klang und geführter Visualisierung, die die Gehirnwellenfrequenzen verlangsamen, erklärt uns Lenka. Die zierliche Slowakin begleitet uns während der etwa 90 Minuten mit ihrer dunklen, wohltuenden Stimme, die allein schon beruhigt und mich tiefenentspannt.

Ibiza-Feeling mit Blick aufs Steinerne Meer

Wo, wenn nicht hier, seinen Geist neu programmieren – hoch oben über dem Tal und den Bergen zum Greifen nah, ist Lenka nach der Experience überzeugt. Ihre Begeisterung kommt nicht von ungefähr. Das Plateau ist ein in Österreich offiziell anerkannter Kraftplatz. Das spürten vielleicht auch schon die Römer, die dem Jufen, damals Juventus, den Namen gaben, der für Erneuerung und Energie steht.

Neben der Jufenalm von Familie Rohrmoser mit ihren 38 Zimmern und dem Wohnhaus der Hoteliersfamilie steht lediglich noch eine Kapelle aus dem 11. Jahrhundert hier oben. Diese war unter anderem auch der Grund, warum jahrelang vor allem Hochzeiten gefeiert wurden, als die Jufenalm noch Gasthaus war. Doch irgendwann war der Rummel zu viel. Rohrmosers beschlossen, ein Hotel zu bauen. Weniger Hochzeiten, weniger Tagesgäste, dafür ein Refugium, das ihren ganz persönlichen Stil widerspiegelt: das erste Bohohaus in den Alpen – Ibiza-Feeling mit Blick auf das Steinerne Meer.

Dabei überließ die Familie nichts dem Zufall, legte in vielen Bereichen selbst Hand an. Und so können sich die Gäste über Zimmer freuen, von denen man direkt in den Pool steigt. In einem Tiny House auf dem Dach wird massiert. Es gibt einen Parcours fürs Bogenschießen und so außergewöhnliche Angebote wie die 9D Breathwork Experience.

Apropos loslassen. Das geht auf dem Jufen wirklich leicht, denke ich, während ich in der Panoramasauna den Wolken beim Ziehen über das Steinerne Meer zuschaue, den Rehen im Gehege nebenan in ihre samtbraunen Augen blicke oder in der Sonne sitze und hausgemachte Limonade schlürfe. Ob das die Wirkung der Atemübung ist?

Ganz viel Natur, lässiges Design und Köstliches aus der alpinen Küche

Das Essen ist fertig …

Mit dem Frühstück auf der Jufenalm lässt es sich wunderbar in den Tag starten. Ob vegan oder vegetarisch – es ist für alles gesorgt. Toll die Idee, seine Wunsch-Eierspeise auf einem Zettel zu notieren und an der Küche abzugeben. Kein Warten und Drängeln vor den Pfannen. Egg Benedict & Co. werden am Tisch serviert, sobald sie fertig sind. Am Abend kann man sich beim Dinner an der grandiosen Kulisse des Steinernen Meeres durch die bodentiefen Fenster nicht sattsehen. Auf der Karte stehen lokale und saisonale Produkte, vorwiegend von Erzeugern aus der Region. Meine Favoriten: Smashed Burrata, Teriyaki Bowl und als Nachtisch? Na klar: Kaiserschmarrn!

Bereits in fünfter Generation werden die Geschicke auf dem Jufen geleitet. Die Jufenalm, so wie sie jetzt ist, mit ihren 38 Zimmern im lässigen Boho-Schick, ist der wahr gewordene Traum von Stefanie und Bernhard Rohrmoser und ihren Kindern Kimberly und Benjamin. Zum Hotel gehören zwei Restaurants, das Cloud Nine Spa mit dem 42 Meter langen Infinity-Pool „Blue Heaven“, der Naturbadeteich „The Golden Lake“ und das Refugium „The Mindful Nest“ für Yoga und andere Entspannungs-Angebote (Alle Fotos: Nest X Nomad) Jufenalm Boho Hotel Das Hotel liegt oberhalb von Maria Alm (Region Hochkönig/Salzburger Land). Mit dem Auto nach Saalfelden, weiter nach Maria Alm und dort dann Richtung Hinterthal bzw. Jufen. Die Straße rauf auf den Jufen ist kurvenreich, aber gut ausgebaut. www.jufenalm.at

Preis: ab 143 Euro pro Person und Nacht inklusive Frühstück.

Es gibt monatlich wechselnde „Dream Deals“, bei denen es zu ausgewählten Zeiten bis zu 15 Prozent Preisvorteil gibt.

Aufmacherbild: Nest X Nomad

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