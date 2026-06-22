Mit dem Spatenstich startet offiziell der Bau eines neuen Hotels in Travemünde. Die Plena Immobilien Gruppe errichtet dort ein nachhaltiges Hotel zum Betrieb unter der Marke Henri mit 100 Zimmern, Wohnlounge mit Hausküche und -bar, Wellnessbereich und 49 Tiefgaragenstellplätzen. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen. „Wir wollen hier einen Ort schaffen, der architektonische Qualität, Nachhaltigkeit und eine besondere Aufenthaltsatmosphäre verbindet“, erklärt Florian Sauer, geschäftsführender Gesellschafter der Plena Immobilien Gruppe. Das Hotel wird das ganze Jahr über betrieben. Es richtet sich besonders an Paare und Erholungssuchende aus allen Generationen und soll zur weiteren Profilierung des Standortes beitragen. Der architektonische Entwurf von Stephen Williams Associates/Spine Architects orientiert sich mit einer hellen Ziegelfassade an der villenartigen Struktur der Umgebung. Im Inneren folgt das Haus einem Konzept, das dem Standort und der Region Rechnung tragen wird: Die Aura der satten, nordischen Natur, die Weite der Ostsee und die wohlige Atmosphäre der alten Hafenstadt werden hier in einem modernen Rahmen zusammengeführt. Die hellen Zimmer und Aufenthaltsbereiche mit der zentralen, offenen Wohnlounge werden um einen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Gym ergänzt. Photovoltaikanlagen, Wärmepumpentechnik, Dachbegrünung sowie digitale Systeme für Energiemanagement sorgen für einen ressourcenschonenden und zukunftsfähigen Betrieb. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 25 Millionen Euro. Betreiben wird die Plena Immobilien Gruppe das Hotel mit einer Tochtergesellschaft. Das Management übernimmt die DSR Hotel Holding.

Aufmachebrild: DSR Hotel Holding / Rendering: bloomimages

