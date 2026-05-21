Das Henri Hotel in Garmisch-Partenkirchen, das im Sommer eröffnet, schafft eine Verbindung zwischen Historie und Moderne und setzt auf Erholung, Wellness und ein offenes Wohnkonzept. Das ehemalige Reindls Partenkirchner Hof wurde hierfür behutsam erneuert, während der gewachsene Charakter spürbar bleibt. Die 69 Zimmer wurden komplett neu gestaltet mit Materialien und Farben, die das alpine Setting widerspiegeln. Eine großzügige Wohnlounge und ein Wellnessbereich mit Saunen und Dampfbad laden zum Entspannen und Runterkommen ein. Das offene Wohnkonzept zeichnet sich durch fließende Übergänge zwischen privaten und gemeinschaftlich genutzten Bereichen aus. In der Bergwelt rund um Garmisch-Partenkirchen entsteht so ein Haus, das Tradition und Gegenwart verbindet – als ruhiger Ausgangspunkt für aktive Tage und entspannte Stunden gleichermaßen. Nach dem Henri Hotel Kitzbühel ist das Haus in Garmisch-Partenkirchen das zweite der Marke im alpenländischen Raum.

Aufmacherbild: DSR Hotel Holding