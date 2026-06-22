Die DSR Hotel Holding übernimmt zum 1. September 2026 den Betrieb des Hotels Caro & Selig am Tegernsee. Das Haus wird künftig unter der Marke A-Rosa geführt. Mit dem neuen Standort wächst das A-Rosa Portfolio auf 13 Hotels und Resorts im deutschsprachigen Raum. Die Region Tegernsee zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Urlaubsdestinationen. Torsten Vey, Vice President Development & Real Estate der DSR Hotel Holding: „Mit dem Hotel Caro & Selig gewinnen wir einen außergewöhnlichen Standort mit großer Strahlkraft. Der Tegernsee verbindet alpine Lebensart, Naturerlebnis und Gastlichkeit auf besondere Weise.“ Inspiriert ist das Haus von Königin Caroline von Bayern, die den Tegernsee bereits im 19. Jahrhundert als persönlichen Rückzugsort schätzte. Architektur und Interior Design verbinden moderne Eleganz mit regionalen Materialien und Anklängen an die alpine Handwerkskunst der Region. Das Hotel verfügt über 123 Zimmer und Suiten und liegt zentral im Ort Tegernsee, nur wenige Schritte vom Seeufer entfernt. Gäste genießen von der Rooftop-Bar im fünften Obergeschoss einen weiten Blick über den See und das umliegende Bergpanorama. Ergänzt wird das Angebot durch ein Restaurant sowie einen großzügigen Spa- und Fitnessbereich mit Indoor-Pool, verschiedenen Saunen und Dampfbad. Geschäftsführender Direktor des Hauses ist Moritz Dürler. www.arosahotels.de

Aufmacherbild: Caro & Selig, Tegernsee, Autograph Collection

