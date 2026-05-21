wird neuer CEO der DSR Hotel Holding. Er übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung zum 15. August 2026 und folgt auf Marek Andryszak, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Mit Philipp von Czapiewski übernimmt ein international erfahrener Touristikmanager die Leitung der DSR Hotel Holding. Der 42-Jährige bringt umfassende Erfahrung in der strategischen Ausrichtung sowie in kommerziellen Funktionen innerhalb der TUI Group mit. Derzeit verantwortet er als Managing Director der TUI Suisse die strategische und operative Leitung der Schweizer Landesgesellschaft. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2020 hat er das Unternehmen erfolgreich durch eine Phase der Transformation auf einen nachhaltigen Wachstumskurs geführt. Als CEO soll von Czapiewski die erfolgreiche Weiterentwicklung der DSR Hotel Holding vorantreiben, deren Portfolio durch die Integration der Travel Charme Hotels & Resorts zuletzt gewachsen ist. Gleichzeitig bleibt die enge Zusammenarbeit mit der Mehrheitsgesellschafterin DERTOUR Group ein zentraler Hebel, um den Wachstumskurs fortzusetzen und die Marktposition in der deutschsprachigen Ferienhotellerie weiter auszubauen.